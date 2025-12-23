Намагалася уберегти гроші: у Миколаєві псевдобанкіри ошукали жінку на майже ₴130 тисяч
17:52, 23 грудня, 2025
У Миколаєві правоохоронці розшукують зловмисників, які ошукали 50-річну жінку, викравши з її карток 130 тисяч гривень.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.
За словами потерпілої, їй зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку та повідомив про нібито підозріле втручання в її рахунки. Діючи за вказівками співрозмовника та намагаючись уберегти заощадження, жінка власноруч переказала кошти зі своїх карткових рахунків на рахунок, контрольований шахраями.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України — «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.
Нагадаємо, раніше у Миколаєві шахраї виманили 380 тисяч гривень у 76-річної жінки під приводом «уникнення кримінальної відповідальності».
