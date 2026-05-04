Україна серед лідерів піратства: чому до 85% користувачів обирають нелегальний контент

Українці споживають піратський контент, скриншот із подкасту на YouTube «Сигнал і шум»

До 85% українців споживають піратський контент, оскільки часто не бачать різниці між легальними та нелегальними сайтами.

Про це розповів директор із продукту Megogo Єгор Яроцький у подкасті «Сигнал і шум» від видання «Межа».

За його словами, такі дані компанія отримала завдяки аналізу пошукової видачі Google та власним дослідженням. Яроцький зазначив, що головна проблема полягає у звичці користувачів: люди не шукають конкретний сервіс, а просто переходять за першими посиланнями в пошуковику.

Директор із продукту Megogo Єгор Яроцький зазначив, що близько 80% українців споживають піратський контент, насамперед фільми. За його словами, більшість користувачів взагалі не розуміють різниці між легальними та нелегальними сайтами.

Яроцький зауважив, що за свіжими даними антипіратських організацій Україна опинилася серед десяти країн, які найчастіше дивляться нелегальний контент. Водночас він додав, що за останні 15 років українці все ж стали частіше обирати офіційні сервіси.

Директор із продукту Megogo Єгор Яроцький зазначив, що хоча частина українців уже свідомо платить за контент, більшість усе одно обирає піратські сайти для перегляду кіно.

Він порівняв ситуацію в Україні з Європою, де рівень піратства значно нижчий. До прикладу, у Польщі він становить близько 20%, а в Німеччині та Скандинавії провайдери автоматично штрафують користувачів за нелегальний перегляд.

Яроцький вважає, що для України такі жорсткі методи зараз не підходять. На його думку, Megogo та іншим учасникам ринку варто не штрафувати людей, а зменшувати кількість піратських сайтів у пошуковій видачі.

Крім того, держава та медіабізнес мають пояснювати громадянам наслідки піратства. Окремо Яроцький згадав про спорт: завдяки блокуванню піратських трансляцій ситуацію вдалося покращити. Проте частина українців досі дивиться футбол на російських сервісах через небажання купувати офіційну передплату.

