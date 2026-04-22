Кіностудія Довженка стала «Скарбом європейської кінокультури»

фото Геннадій Мінченко Укрінформ

Національну кіностудію імені Олександра Довженка офіційно внесли до списку Скарбів європейської кінокультури.

Про це повідомляє Українська Кіноакадемія.

Європейська кіноакадемія включила її до переліку обʼєктів, що мають особливе історичне та символічне значення для світового кінематографа.

Студія, заснована в Києві у 1927 році, стала однією з найбільших у Східній Європі — за час її роботи там зняли понад тисячу стрічок, які заклали фундамент української кіношколи.

Разом із київською кіностудією до оновленого списку потрапили знакові локації, кінотеатри та студії з Берліна, Стокгольма, Риги та Таллінна. Ця програма діє з 2022 року в межах стратегії Академії зі збереження європейської кіноспадщини.

Статус «Скарбу» покликаний привернути увагу до необхідності охорони таких об’єктів для майбутніх поколінь.

Подібне визнання раніше отримували місця, де створювалися шедеври світової класики.

