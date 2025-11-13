На Миколаївщині іноземця та працівника місцевого ТЦК підозрюють у вимаганні $5 тисяч з чоловіка. Фото: Поліція Миколаївщини

На Миколаївщині судитимуть громадянина іноземної держави, якого разом із військовослужбовцем одного з місцевих територіальних центрів комплектування підозрюють у вимаганні з місцевого жителя 5 тисяч доларів США неіснуючого боргу.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, у березні 2025 року чоловіки нібито домовилися діяти спільно. Вони кілька місяців чинили психологічний тиск на потерпілого, погрожуючи йому фізичною розправою, побиттям та навіть вбивством . Під час однієї зі зустрічей іноземець ударив чоловіка по голові, погрожував предметом, схожим на зброю, і відібрав у чоловіка ключі від автомобіля як «гарантію» повернення вигаданого боргу.

На Миколаївщині іноземця та працівника місцевого ТЦК підозрюють у вимаганні $5 тисяч з чоловіка. Фото: Поліція Миколаївщини

У червні 2025 року, під час контрольованої правоохоронцями операції, потерпілий передав зловмисникам решту грошей. Після цього іноземця затримали правоохоронці, суд узяв його під варту без права застави. Як зазначає поліція, другий фігурант справи зник і наразі перебуває в розшуку.

Обвинуваченому інкримінують вимагання, вчинене групою осіб під час воєнного стану, розбій та незаконне зберігання наркотичних засобів — це частина 4 статті 189, частина 4 статті 187 та частина 1 статті 309 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у Миколаєві 42 річного чоловіка судитимуть за жорстоке вбивство свого знайомого під час сварки через борг.