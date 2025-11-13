  • пʼятниця

    14 листопада, 2025

  • 5.8°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 14 листопада , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 5.8° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині іноземця та працівника місцевого ТЦК підозрюють у вимаганні $5 тисяч з чоловіка

На Миколаївщині іноземця та працівника місцевого ТЦК підозрюють у вимаганні $5 тисяч з чоловіка. Фото: Поліція МиколаївщиниНа Миколаївщині іноземця та працівника місцевого ТЦК підозрюють у вимаганні $5 тисяч з чоловіка. Фото: Поліція Миколаївщини

На Миколаївщині судитимуть громадянина іноземної держави, якого разом із військовослужбовцем одного з місцевих територіальних центрів комплектування підозрюють у вимаганні з місцевого жителя 5 тисяч доларів США неіснуючого боргу.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, у березні 2025 року чоловіки нібито домовилися діяти спільно. Вони кілька місяців чинили психологічний тиск на потерпілого, погрожуючи йому фізичною розправою, побиттям та навіть вбивством . Під час однієї зі зустрічей іноземець ударив чоловіка по голові, погрожував предметом, схожим на зброю, і відібрав у чоловіка ключі від автомобіля як «гарантію» повернення вигаданого боргу.

На Миколаївщині іноземця та працівника місцевого ТЦК підозрюють у вимаганні $5 тисяч з чоловіка. Фото: Поліція МиколаївщиниНа Миколаївщині іноземця та працівника місцевого ТЦК підозрюють у вимаганні $5 тисяч з чоловіка. Фото: Поліція Миколаївщини

У червні 2025 року, під час контрольованої правоохоронцями операції, потерпілий передав зловмисникам решту грошей. Після цього іноземця затримали правоохоронці, суд узяв його під варту без права застави. Як зазначає поліція, другий фігурант справи зник і наразі перебуває в розшуку.

Обвинуваченому інкримінують вимагання, вчинене групою осіб під час воєнного стану, розбій та незаконне зберігання наркотичних засобів — це частина 4 статті 189, частина 4 статті 187 та частина 1 статті 309 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у Миколаєві 42 річного чоловіка судитимуть за жорстоке вбивство свого знайомого під час сварки через борг.

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

На Миколаївщині судитимуть посадовицю за закупівлю генераторів для пунктів незламності за завищеною ціною
Вдарив ножем у шию: у Миколаєві судитимуть чоловіка за підозрою у вбивстві знайомого
На трасі у Миколаївській області зіткнулися дві вантажівки: загинув пасажир
Реклама

Читайте також:

новини

Погрожував поліцейським і хизувався статусом: прокурора Миколаєва звільнили після скандалу у кафе

Світлана Іванченко
новини

Танцівниця з Миколаєва перемогла на чемпіонаті світу в Нідерландах

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві знову з’явилися мітки на спил дубів біля «Зорі»: мешканці занепокоєні відновленням будівництва АЗС

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві закінчується вакцина від сказу: щеплення роблять лише в екстрених випадках

Аліна Квітко
новини

«Перший дрон пробиває, другий заходить», — мер Очакова вважає, що замість захисних сіток треба закуповувати більше РЕБів

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

На трасі у Миколаївській області зіткнулися дві вантажівки: загинув пасажир
Вдарив ножем у шию: у Миколаєві судитимуть чоловіка за підозрою у вбивстві знайомого
На Миколаївщині судитимуть посадовицю за закупівлю генераторів для пунктів незламності за завищеною ціною

СПОРТ

Танцівниця з Миколаєва перемогла на чемпіонаті світу в Нідерландах

У Миколаєві закінчується вакцина від сказу: щеплення роблять лише в екстрених випадках

6 годин тому

Коли вимикатимуть світло у Миколаївській області 14 листопада: хто й скільки буде без електрики

Головне сьогодні