Вдарив ножем у шию: у Миколаєві судитимуть чоловіка за підозрою у вбивстві знайомого

У Миколаєві судитимуть чоловіка за підозрою у вбивстві знайомого ножем у шию. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У Миколаєві 42 річного чоловіка судитимуть за жорстоке вбивство свого знайомого під час сварки. Наразі його взяли під варту без можливості внесення застави.

Як повідомили в прокуратурі Миколаївської області, 8 листопада місцевий мешканець у стані алкогольного сп’яніння посварився зі своїм знайомим через борг. У ході розмови підозрюваний нібито накинувся на чоловіка та наніс йому один удар в область шиї, пошкодивши судини та трахею. Від завданих травм знайомий помер на місці.

Згодом миколаївця затримали та повідомили про підозру в умисному вбивстві (частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України). У разі доведення провини йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

