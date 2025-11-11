Вдарив ножем у шию: у Миколаєві судитимуть чоловіка за підозрою у вбивстві знайомого
20:53, 11 листопада, 2025
У Миколаєві 42 річного чоловіка судитимуть за жорстоке вбивство свого знайомого під час сварки. Наразі його взяли під варту без можливості внесення застави.
Як повідомили в прокуратурі Миколаївської області, 8 листопада місцевий мешканець у стані алкогольного сп’яніння посварився зі своїм знайомим через борг. У ході розмови підозрюваний нібито накинувся на чоловіка та наніс йому один удар в область шиї, пошкодивши судини та трахею. Від завданих травм знайомий помер на місці.
Згодом миколаївця затримали та повідомили про підозру в умисному вбивстві (частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України). У разі доведення провини йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.
Нагадаємо, у Вознесенську поліція затримала 20-річного хлопця, який під час конфлікту сильно побив свого односельця. Потерпілий, 46-річний чоловік, у лікарні в тяжкому стані.
