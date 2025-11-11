  • вівторок

    11 листопада, 2025

  • 11.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 11 листопада , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 11.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Вдарив ножем у шию: у Миколаєві судитимуть чоловіка за підозрою у вбивстві знайомого

У Миколаєві судитимуть чоловіка за підозрою у вбивстві знайомого ножем у шию. Фото: Миколаївська обласна прокуратураУ Миколаєві судитимуть чоловіка за підозрою у вбивстві знайомого ножем у шию. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У Миколаєві 42 річного чоловіка судитимуть за жорстоке вбивство свого знайомого під час сварки. Наразі його взяли під варту без можливості внесення застави.

Як повідомили в прокуратурі Миколаївської області, 8 листопада місцевий мешканець у стані алкогольного сп’яніння посварився зі своїм знайомим через борг. У ході розмови підозрюваний нібито накинувся на чоловіка та наніс йому один удар в область шиї, пошкодивши судини та трахею. Від завданих травм знайомий помер на місці.

Згодом миколаївця затримали та повідомили про підозру в умисному вбивстві (частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України). У разі доведення провини йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Нагадаємо, у Вознесенську поліція затримала 20-річного хлопця, який під час конфлікту сильно побив свого односельця. Потерпілий, 46-річний чоловік, у лікарні в тяжкому стані.

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

У Вознесенську 20-річний хлопець тяжко побив односельця: потерпілий у лікарні
Шахраї у Миколаєві оформили на жінку кредитів на понад ₴340 тис.
На Миколаївщині судитимуть посадовицю за закупівлю генераторів для пунктів незламності за завищеною ціною
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаївській обласній клінічній лікарні встановили сонячну електростанцію

Аліна Квітко
новини

Лідер спільноти бізнесменів «МрійДій» підтримав знесення 192 дерев для будівництва АЗС в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві відкриють 70 точок для продажу ялинок та святкових прикрас

Анна Гакман
новини

В ОВА запевнили: ґрунтові води не завадять будівництву укриття для дитячого паліативного центру в Миколаєві

Альона Коханчук
новини

До шкільних їдалень Миколаєва закуплять теплові шафи: управління освіти вже оголосило тендер на ₴3,4 млн

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

На Миколаївщині судитимуть посадовицю за закупівлю генераторів для пунктів незламності за завищеною ціною
Шахраї у Миколаєві оформили на жінку кредитів на понад ₴340 тис.
У Вознесенську 20-річний хлопець тяжко побив односельця: потерпілий у лікарні

ДОПОМОГА

У Південноукраїнську родини загиблих військових зможуть отримати допомогу на придбання пічного палива

КОРУПЦІЯ

Колишньому віцепрем’єру Чернишову оголосили підозру у незаконному збагаченні

3 години тому

Наглядова рада «Миколаївводоканал» оголосила відкритий конкурс на посаду генерального директора

Головне сьогодні