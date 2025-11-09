  • неділя

Клуб

У Вознесенську 20-річний хлопець тяжко побив односельця: потерпілий у лікарні

У Вознесенську затримали молодика, який побив односельця. Фото: ілюстраційнеУ Вознесенську затримали молодика, який побив односельця. Фото: ілюстраційне

У Вознесенську поліція затримала 20-річного хлопця, який під час конфлікту сильно побив свого односельця. Потерпілий, 46-річний чоловік, у лікарні в тяжкому стані.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

За даними слідства, молодик прийшов до знайомого ввечері 8 листопада. Між ними виникла сварка, яка переросла в бійку. Нападник наніс численні удари руками по обличчю та тулубу чоловіка.

Медики госпіталізували постраждалого і повідомили поліцію.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Йому повідомили про підозру за частини 1 статті 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». За цим злочином передбачене покарання до 8 років ув’язнення.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що поліція Миколаївщини затримала 27-річного чоловіка, який під час сварки до смерті побив свого знайомого.

