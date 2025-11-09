У Вознесенську 20-річний хлопець тяжко побив односельця: потерпілий у лікарні

У Вознесенську затримали молодика, який побив односельця. Фото: ілюстраційне

У Вознесенську поліція затримала 20-річного хлопця, який під час конфлікту сильно побив свого односельця. Потерпілий, 46-річний чоловік, у лікарні в тяжкому стані.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

За даними слідства, молодик прийшов до знайомого ввечері 8 листопада. Між ними виникла сварка, яка переросла в бійку. Нападник наніс численні удари руками по обличчю та тулубу чоловіка.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

Медики госпіталізували постраждалого і повідомили поліцію.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Йому повідомили про підозру за частини 1 статті 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». За цим злочином передбачене покарання до 8 років ув’язнення.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що поліція Миколаївщини затримала 27-річного чоловіка, який під час сварки до смерті побив свого знайомого.