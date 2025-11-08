Вдарив молотком: на Миколаївщині 27-річного чоловіка підозрюють у вбивстві знайомого

Поліція Миколаївщини затримала 27-річного чоловіка, який під час сварки до смерті побив свого знайомого.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Головного управління Нацполіції Миколаївської області.

Подія сталася ввечері 4 листопада у селі Шевченківської громади. Як зазначає слідство, під час спільного розпивання алкоголю між 52-річним господарем будинку та його знайомим виник конфлікт. Хлопець кілька разів ударив потерпілого по обличчю, а потім наніс молотком по голові. Від отриманих травм той помер на місці.

Зловмисник покинув будинок. Тіло загиблого наступного дня виявив сусід, який і повідомив про це до поліції.

Підозрюваного затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події вилучили речовий доказ, який направили на експертизу.

Наразі чоловікові повідомлено про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України («Умисне вбивство»). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.



