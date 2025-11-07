  • пʼятниця

На Миколаївщині засудили на 8 років чоловіка, який в п’яній сварці забив брата сокирою

На Миколаївщині засудили на 8 років чоловіка, який в п’яній сварці забив брата сокирою. Фото: pxhere.comНа Миколаївщині засудили на 8 років чоловіка, який в п’яній сварці забив брата сокирою. Фото: pxhere.com

У Вознесенську суд визнав місцевого мешканця винним в умисному вбивстві брата сокирою під час п’яної сварки. Йому призначили покарання у вигляді 8 років і 6 місяців позбавлення волі.

Як повідомили в ГУ Нацполіції в Миколаївській області, трагедія сталася 25 квітня цього року в одному з населених пунктів Прибужанівської громади. Двоє братів приїхали відвідати матір у селище. Під час розпивання спиртних напоїв між ними виникла сварка. У розпал конфлікту 49-річний чоловік схопив сокиру та кілька разів ударив нею брата по голові.

Потерпілого, у тяжкому стані госпіталізували, однак врятувати його не вдалося — чоловік помер у лікарні.

Правоохоронці майже одразу вилучили знаряддя злочину та повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

За вироком суду чоловіка визнали винним та засудили до 8 років і 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у Очакові 12-річного хлопця систематично цькували однокласники. Матір одного з кривдників та директора школи притягнули до адміністративної відповідальності.

