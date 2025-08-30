Сєнкевич відзвітував про встановлення світлофора у Миколаєві

На розі вулиць 3 Слобідської та Марка Кропивницького встановили світлофор, фото: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич/Facebook

На розі вулиць 3 Слобідської та Марка Кропивницького у Миколаєві встановили новий світлофор.

Про це проінформував міський голова Олександр Сєнкевич на своїй Facebook-сторінці.

«+1 світлофорний об'єкт у Миколаєві», — написав мер.

Він також додав, що на цьому перехресті досить часто траплялися аварії.

«Не менш важливо і те, що поруч знаходиться навчальний заклад, а рух на перехресті дійсно жвавий. Тепер тут працює світлофор, що зробить рух більш упорядкованим і безпечним для школярів та всіх учасників руху. Продовжуємо робити Миколаїв безпечнішим», — написав Олександр Сєнкевич.

На розі вулиць 3 Слобідської та Марка Кропивницького встановили світлофор, фото: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич/Facebook На розі вулиць 3 Слобідської та Марка Кропивницького встановили світлофор, фото: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич/Facebook

Світлофори під час відключень світла у Миколаєві

У жовтні 2024 року 36 світлофорів обладнали блоками безперебійного живлення, які допоможуть пристроям працювати без світла у Миколаєві. Їх вартість склала 4,9 мільйона гривень.

Зокрема, такі світлофори працюють на трьох ділянках міста: Пушкінська — Велика Морська, Пушкінська — Нікольська та на перехресті вулиці Садової й проспекту Центрального.

У міській раді пояснили, що джерелами безперебійного живлення обладнають світлофори на перехрестях із найбільш жвавим дорожнім рухом. У випадку аварійного вимкнення електроенергії або блекаутів вони можуть працювати в автономному режимі протягом 12 годин.

У листопаді 2024 року стало відомо, що ще 31 світлофор планують обладнати джерелами безперебійного живлення.