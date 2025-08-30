Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • субота

    30 серпня, 2025

  • 33.5°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 30 серпня , 2025 субота

  • Миколаїв • 33.5° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Сєнкевич відзвітував про встановлення світлофора у Миколаєві

На розі вулиць 3 Слобідської та Марка Кропивницького встановили світлофор, фото: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич/FacebookНа розі вулиць 3 Слобідської та Марка Кропивницького встановили світлофор, фото: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич/Facebook

На розі вулиць 3 Слобідської та Марка Кропивницького у Миколаєві встановили новий світлофор.

Про це проінформував міський голова Олександр Сєнкевич на своїй Facebook-сторінці.

«+1 світлофорний об'єкт у Миколаєві», — написав мер. 

Він також додав, що на цьому перехресті досить часто траплялися аварії.

«Не менш важливо і те, що поруч знаходиться навчальний заклад, а рух на перехресті дійсно жвавий.

Тепер тут працює світлофор, що зробить рух більш упорядкованим і безпечним для школярів та всіх учасників руху. Продовжуємо робити Миколаїв безпечнішим», — написав Олександр Сєнкевич

На розі вулиць 3 Слобідської та Марка Кропивницького встановили світлофор, фото: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич/FacebookНа розі вулиць 3 Слобідської та Марка Кропивницького встановили світлофор, фото: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич/Facebook
На розі вулиць 3 Слобідської та Марка Кропивницького встановили світлофор, фото: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич/FacebookНа розі вулиць 3 Слобідської та Марка Кропивницького встановили світлофор, фото: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич/Facebook

Світлофори під час відключень світла у Миколаєві

У жовтні 2024 року 36 світлофорів обладнали блоками безперебійного живлення, які допоможуть пристроям працювати без світла у Миколаєві. Їх вартість склала 4,9 мільйона гривень.

Зокрема, такі світлофори працюють на трьох ділянках міста: Пушкінська — Велика Морська, Пушкінська — Нікольська та на перехресті вулиці Садової й проспекту Центрального.

У міській раді пояснили, що джерелами безперебійного живлення обладнають світлофори на перехрестях із найбільш жвавим дорожнім рухом. У випадку аварійного вимкнення електроенергії або блекаутів вони можуть працювати в автономному режимі протягом 12 годин.

У листопаді 2024 року стало відомо, що ще 31 світлофор планують обладнати джерелами безперебійного живлення. 

Останні новини про: світлофори

У 2025 році в Україні замінять усі світлофори: зелений сигнал стане смарагдовим
У Миколаєві світлофори обладнують безперебійниками, аби працювали під час блекаутів
У Херсоні вимкнули світлофори через атаки дронів
Реклама

Читайте також:

новини

Данія допомогла енергетиці Миколаєва щонайменше на 20 млн євро

Юлія Бойченко
новини

«Краще відбудувати те, що є», — нардеп Копитін не підтримує ідею будувати новий ліцей №51 у Миколаєві за мільярд гривень

Юлія Бойченко
новини

Миколаївського рецидивіста Богомяткова затримали після півтора року дезертирства — прокуратура просить суд про арешт

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міськрада Миколаєва вже два місяці не показує обличчя депутатів на підтвердження їхньої присутності на онлайн-сесіях

Катерина Середа
новини

Прокурор Миколаївщини попросив депутатів міськради припинити роздавати поради, кого їм допитувати та що робити

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: світлофори

У Херсоні вимкнули світлофори через атаки дронів
У Миколаєві світлофори обладнують безперебійниками, аби працювали під час блекаутів
У 2025 році в Україні замінять усі світлофори: зелений сигнал стане смарагдовим

В облтеплоенерго нагадали миколаївцям, що опалювальні мережі в будинках треба підготувати до 15 вересня: як це зробити

Данія допомогла енергетиці Миколаєва щонайменше на 20 млн євро

1 година тому

«Клав з прибором на телеграм-канали»: як пройшла сесія міськради Миколаєва 28 серпня

Катерина Середа

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay