  • вівторок

    29 жовтня, 2024

  • 12.8°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 29 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 12.8° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві 36 світлофорів обладнали безперебійним живленням: вартість приладів ₴4,9 млн

У Миколаєві 36 світлофорів обладнали блоками безперебійного живлення. фото: Комунальне монтажно-експлуатаційне підприємство МиколаєваУ Миколаєві 36 світлофорів обладнали блоками безперебійного живлення. фото: Комунальне монтажно-експлуатаційне підприємство Миколаєва

У Миколаєві 36 світлофорів обладнали блоками безперебійного живлення, які допоможуть пристроям працювати  без світла.

Про це повідомили у Комунальному спеціалізованому монтажно-експлуатаційному підприємстві Миколаєва.

Безперебійне живлення встановлене на світлофорах по проспектам Центральному, Героїв України, Богоявленському, Миру, в мікрорайонах Варварівка, Ліски та інших вулицях.

«Зазначені джерела дадуть можливість працювати світлофорам на  самих  жвавих  перехрестях  міста   під  час  тимчасових відключень  електроживлення  терміном до 10 годин», — йдеться у повідомленні.

У Миколаєві 36 світлофорів обладнали блоками безперебійного живлення. фото: Комунальне монтажно-експлуатаційне підприємство МиколаєваУ Миколаєві 36 світлофорів обладнали блоками безперебійного живлення. фото: Комунальне монтажно-експлуатаційне підприємство Миколаєва
У Миколаєві 36 світлофорів обладнали блоками безперебійного живлення. фото: Комунальне монтажно-експлуатаційне підприємство МиколаєваУ Миколаєві 36 світлофорів обладнали блоками безперебійного живлення. фото: Комунальне монтажно-експлуатаційне підприємство Миколаєва

Нагадаємо, що Миколаївське комунальне монтажне-експлуатаційне підприємство оголосило тендер на закупівлю 36 блоків безперебійного живлення 20 серпня. Вартість закупівлі 4,9 мільйонів гривень.

Були проведені відкриті торги з особливостями. Переможцем обрали приватне підприємство «ІНАУТ», яке зареєстроване в Одесі. За даними YouControl, pасновником підприємства є Юрій Долготер.

Скриншоти з ProZorroСкриншоти з ProZorro
Скриншоти з ProZorroСкриншоти з ProZorro

Нагадаємо, що світлофори з блоками безперебійного живлення працюють на трьох ділянках міста: Пушкінська — Велика Морська, Пушкінська — Нікольська та на перехресті вулиці Садової й проспекту Центрального.

Читайте також:

новини

У «Нібулоні» розповіли про складнощі з розмінуванням полів Миколаївщини: «Чорні сапери підкидають ВНП»

Юлія Бойченко
новини

Сім років тюрьми: старосту-колаборанта на Снігурівщині заочно засудили за співпрацю з росіянами

Аліса Мелік-Адамян
новини

Три нових призначення: Зеленський погодив кандидатури суддів на Миколаївщині

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Не мовчи»: у Миколаєві влаштували автопробіг на підтримку полонених військових

Володимир Коваль
новини

За порушення мовного закону доведеться заплатити штраф 3400 грн, — омбудсмен Кремінь

Даріна Мельничук

Через російський обстріл в Очакові загорівся автомобіль

Миколаївські депутати проситимуть міжнародних партнерів підтримати План перемоги Зеленського

3 години тому

Намив - Ліски - Центр: у Миколаєві розпочали облаштування нового велосипедного маршруту

Володимир Коваль

Головне сьогодні