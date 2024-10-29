У Миколаєві 36 світлофорів обладнали безперебійним живленням: вартість приладів ₴4,9 млн
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- Альона Коханчук
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15:47, 29 жовтня, 2024
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У Миколаєві 36 світлофорів обладнали блоками безперебійного живлення, які допоможуть пристроям працювати без світла.
Про це повідомили у Комунальному спеціалізованому монтажно-експлуатаційному підприємстві Миколаєва.
Безперебійне живлення встановлене на світлофорах по проспектам Центральному, Героїв України, Богоявленському, Миру, в мікрорайонах Варварівка, Ліски та інших вулицях.
«Зазначені джерела дадуть можливість працювати світлофорам на самих жвавих перехрестях міста під час тимчасових відключень електроживлення терміном до 10 годин», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Миколаївське комунальне монтажне-експлуатаційне підприємство оголосило тендер на закупівлю 36 блоків безперебійного живлення 20 серпня. Вартість закупівлі 4,9 мільйонів гривень.
Були проведені відкриті торги з особливостями. Переможцем обрали приватне підприємство «ІНАУТ», яке зареєстроване в Одесі. За даними YouControl, pасновником підприємства є Юрій Долготер.
Нагадаємо, що світлофори з блоками безперебійного живлення працюють на трьох ділянках міста: Пушкінська — Велика Морська, Пушкінська — Нікольська та на перехресті вулиці Садової й проспекту Центрального.