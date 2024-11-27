У Миколаєві ще 30 світлофорів працюватимуть під час відключень світла: це коштуватиме ₴4,2 млн

Світлофор у Миколаєві, фото: «Суспільне»

У Миколаєві ще 31 світлофор планують обладнати джерелами безперебійного живлення. Це дозволить їм працювати навіть під час відключень світла.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Замовник робіт — Комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство. А очікувана вартість обладнання світлофорів складає 4,2 мільйона гривень. Підрядник повинен буде виконати ці роботи до 25 грудня 2024 року.

Наразі у Миколаєві налічується 115 світлофорних об'єктів, з яких джерелами безперебійного живлення обладнані вже 44 об'єкта, повідомив перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов під час засідання комісії з питань ЖКГ 26 листопада.

— У Миколаєві налічується 115 світлофорних об'єктів. Під світлофорним об'єктом мається на увазі перехрестя, де може бути і 8, і 16 світлофорів. З цих 115 світлофорних об'єктів безперебійниками забезпечено вже 44. На зараз є виділені асигнування на ще 31 джерело безперебійного живлення, і вже відбувається відповідна процедура закупівлі. Загалом ми виходимо на 75 об'єктів найближчим часом із 115, — пояснив він.

Водночас депутатка Ірина Бойченко поцікавилась, чи обладнають джерелами безперебійного живлення світлофори вздовж вулиці Аркасівської (колишньої Пушкінської, — прим.).

— Скажіть, будь ласка, а де вони розташовуються? Чи розташовуються на центральних вулицях? Тому що як у нас як немає світла, то наша Пушкінська це просто кладовище розбитих автомобілів, — сказала депутатка.

Зважаючи на це, на наступне засідання комісії департамент ЖКГ має надати перелік адрес, за якими планується обладнати світлофори джерелами безперебійного живлення.

Світлофори під час відключень світла у Миколаєві

У жовтні 2024 року 36 світлофорів обладнали блоками безперебійного живлення, які допоможуть пристроям працювати без світла у Миколаєві. Їх вартість склала 4,9 мільйона гривень.

Зокрема, такі світлофори працюють на трьох ділянках міста: Пушкінська — Велика Морська, Пушкінська — Нікольська та на перехресті вулиці Садової й проспекту Центрального.

У міській раді пояснили, що джерелами безперебійного живлення обладнають світлофори на перехрестях із найбільш жвавим дорожнім рухом. У випадку аварійного вимкнення електроенергії або блекаутів вони можуть працювати в автономному режимі протягом 12 годин.