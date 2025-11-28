Суперечки за школи, криза комісій і борги теплопідприємства: що відбувалося на сесії Миколаївської міськради

Депутати під час обговорення проєктів рішень на сесії міськради. Фото: МикВісті

Після чотирирічної паузи в офлайн-роботі депутати Миколаєва 27 листопада провели друге частково очне засідання. У порядку денному було 49 питань: 39 земельних, одне бюджетного характеру та дев’ять поточних. Депутати розглянули зміни до Програми економічного і соціального розвитку, можливе переформатування постійних комісій та фінансовий стан «Миколаївоблтеплоенерго».

Про це пишуть «МикВісті».

На початку сесії депутати одразу пакетом підтримали всі 39 земельних питань, не обговорюючи їх окремо.

Відновлення шкіл Миколаєва

Засідання розпочалося з обговорення процедури визначення навчальних закладів, які мають відновити в першу чергу. Депутат Сергій Кантор звернув увагу на ситуацію з проєктом реконструкції школи №51. Він розкритикував процедуру визначення навчальних закладів, які мають бути першочергово відбудовані.

— Ця школа з нового будівництва перейшла в реконструкцію, і тоді вона дорівнює іншим гімназіям. Ми повинні оцінити всі гімназії й відповідно до наявних коштів визначити пріоритети, щоб громада розуміла, чому саме 51-ша є першою», — наголосив Сергій Кантор.

Сергій Кантор також нагадав, що раніше міська влада заявляла про відбудову школи №51 з нуля, однак тепер мова йде про реконструкцію. На це міський голова відповів, що плани можуть змінюватися: був проведений архітектурний конкурс, обрано переможця, укладено договір на проєктно-кошторисну документацію, а реалізувати проєкт мали за державні кошти.

Депутат Миколаївської міськради Сергій Кантор. Фото МикВісті

Під час обговорення депутатка Тетяна Домбровська запитала міського голову, хто нестиме відповідальність за витрачені кошти на проєкт, який передбачав нове будівництво. У відповідь мер Олександр Сєнкевич вперше озвучив, що відповідальним за ініціацію фінансування будівництва з нуля був тодішній голова Агентства відновлення та інфраструктурних проєктів Мустафа Найєм.

— Хто вам сказав, що ми дарма витратили їх? Можемо покарати Мустафу Найєма, який сказав, що потрібно розробити проєктно-кошторисну документацію і включити у державний бюджет. У вас така пропозиція? Не треба казати про дарма витрачені кошти, можна сказати, що у більшості проєктів, які ми розробляємо і не маємо під них фінансування, що це дарма витрачені гроші. Це гра слів і політика», — сказав Олександр Сєнкевич.

Мер повідомив, що три школи, зруйновані під час війни, уже перебувають у стадії ремонту — за кошти державного бюджету та уряду Данії. Натомість навчальні заклади №51, №48 та №49 все ще очікують на відновлення.

Депутат від партії «Пропозиція» Федір Панченко підтримав позицію міського голови, наголосивши, що всі питання вже обговорювалися з батьками, і варіант реконструкції варто розглядати. Він додав, що зараз важливо пропонувати всі можливі рішення державі та міжнародним партнерам.

Депутат від «Пропозиції» Федір Панченко. Фото МикВісті

Водночас депутатка Тетяна Домбровська зазначила, що критерії визначення пріоритетності шкіл не є зрозумілими батькам, адже одні отримують відмови, а місто витрачає кошти на кілька проєктів поспіль.

Депутатка Тетяна Домбровська, фракція «Слуга народу». Фото МикВісті

Після обговорення депутати підтримали внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Миколаєва на 2024–2026 роки. «За» проголосували 29 депутатів, один — утримався.

До переліку інвестиційних об’єктів внесли два проєкти:

реставрація житлового будинку на вул. Спаській, 4 — відповідальний Департамент ЖКГ;

реконструкція Миколаївського ліцею №51 — відповідальне Управління капітального будівництва.

Переформатування депутатських комісій та проблеми з кворумом

Під час сесії депутати обговорили можливість переформатування постійних комісій міськради. Олександр Сєнкевич заявив, що окремі комісії не можуть проводити засідання через відсутність кворуму. Зокрема, нещодавно не відбулося засідання комісії з питань прав людини, дітей, сім’ї, законності та антикорупційної політики — через конфлікт між двома депутатками.

Про необхідність оновлення складу комісій також заявив депутат Артем Ільюк. На його думку, міськрада перебуває у кризовому стані, і переформатування може «оживити» роботу органу.

— Я підтримую ідею переформатування комісій. Думаю, це може дати новий поштовх, як свіжа кров. Юридично ми продовжуємо свої повноваження, але мандат довіри виборців, мабуть, уже вичерпали. До того ж троє депутатів вибули, і більшість, яка була на початку скликання, змінилася. Я бачу маленьку кризу, яку можна спрямувати в нормальне робоче русло, — сказав Артем Ільюк.

Депутат Миколаївської міськради Артем Ільюк. Фото МикВісті

Депутат від фракції «Пропозиція» Євген Павлович розкритикував колег, які систематично пропускають засідання.

— Є депутати, які взагалі не працюють. Наприклад, депутат Чайка, який, наскільки мені відомо, не з’являвся ні на сесії, ні на комісіях з початку повномасштабної війни. Також є ті, хто свідомо зриває роботу комісій. Пропоную створити окрему комісію — наприклад, з питань екології чи етики — і включити туди тих депутатів, які не бажають працювати. Це дозволить забезпечити нормальну роботу міськради, не залежачи від 10–20% колег, які не виконують свої обов’язки, — заявив депутат.

У відповідь на зауваження про проблеми з кворумом міський голова пообіцяв створити всі умови, аби вони відвідували засідання комісій, включно з робочими місцями та навіть «шконками» для відпочинку у бомбосховищі міськради.

— Ми організуємо вам місце, бомбосховище, робочі місця, столи, стільці, свіже повітря. Все це ви зможете отримати в нашому сховищі. Якщо з 12 до 5 ночі ви хочете залишатися в міськраді, навіть організуємо вам ліжко, типу «шконки», щоб вам було, як то кажуть, відпочити, — сказав Олександр Сєнкевич.

За підсумком обговорення пропозицію внести зміни щодо обрання заступників голів і секретарів постійних комісій депутати не підтримали. «За» проголосували 24, «проти» — 2, ще 11 — «утрималися».

Списання обладнання «Миколаївоблтеплоенерго»

Під час сесії депутати розглянули два проєкти рішень щодо списання обладнання, яке залишалося на балансі комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» після реконструкції котелень та виконання інших робіт. Перед голосуванням міський голова Олександр Сєнкевич відзначив роботу профільної комісії з питань ЖКГ, заявивши, що саме вона має бути прикладом для інших депутатських комісій.

Перший заступник директора департаменту ЖКГ Ігор Набатов пояснив, що частина списаного обладнання — це теплоагрегати, установки та насоси, які повністю втратили своє призначення після модернізації котелень.

— Це обладнання, яке, внаслідок реконструкцій, фактично не використовується у діяльності КП «Миколаївоблтеплоенерго», — зазначив він.

Другий проєкт рішення стосувався списання розвідної мережі поливомийного водопроводу на проспекті Жовтневому. Ця мережа перебувала на балансі підприємства близько 25 років і залишалася у бухгалтерському обліку, хоча фактично перестала функціонувати ще на початку 2000-х після реконструкції проспекту Богоявленського. За словами чиновників, мережа дісталася місту у спадок ще з радянських часів і давно не використовувалася за призначенням.

Обидва проєкти депутати підтримали.

Під час обговорення міський голова Олександр Сєнкевич окремо висловився про роботу комісії ЖКГ та відповів на критику стосовно неї.

— Я особисто довіряю цій комісії, попри те, що Євген Прудник принижує її роботу і каже, що ми вирішуємо несерйозні питання. Якщо вони пропрацювали рішення і дали позитивний висновок, я не думаю, що там можна знайти щось погане. Через цю комісію навіть «муха без білета не пролетить», — сказав міський голова.

У свою чергу депутат Євген Прудник («ОПЗЖ») заявив, що його критика стосувалася не тематики розглянутих питань, а ефективності роботи комісії. Раніше він звинувачував її в тому, що депутати зосереджуються на другорядних питаннях, зокрема на списанні комунального майна, замість розгляду більш важливих тем для міста.

Депутат Миколаївської міськради Євген Пудник. Фото МикВісті

Критична фінансова ситуація через борги «Миколаївоблтеплоенерго»

Під час сесії депутати розглянули питання боргів комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго». Представниця філії «Газмережі» Світлана Борисенко повідомила про критичну фінансову ситуацію: підприємство заборгувало 58 мільйонів гривень, що ставить під загрозу роботу газорозподільної системи в місті. У філії також бракує кадрів, а більшість співробітників отримує мінімальні зарплати.

Причина проблеми — відсутність державної компенсації різниці в тарифах. У грудні завершується відстрочка на понад 400 мільйонів гривень боргу, який «Нафтогаз Трейдинг» виграв у судах. У разі арешту рахунків грошей не матиме ні «Газмережі», ні теплопідприємство.

— Наше звернення стосується «Миколаївоблтеплоенерго», бо заборгованість перед нами — 58 мільйонів. Міська рада є власником цього підприємства, і ми просимо депутатів розглянути питання щодо його дофінансування, — сказала Світлана Борисенко.

Депутати Миколаївської міськради під час розгляду питань порядку денного, 27 листопада. Фото: МикВісті

Директор ОКП Микола Логвінов пояснив, що тариф на тепло залишився замороженим із 24 лютого 2022 року та покриває лише половину витрат. Накопичена різниця в тарифах наразі складає 1,195 мільярда гривень.

— Заборгованість різниці в тарифах перед «Миколаївоблтеплоенерго» станом на 1 жовтня 2025 року складає 1,195 мільярда гривень. Такі проблеми є у всіх теплопостачальних компаніях країни. У державному бюджеті цього року кошти на компенсацію не передбачені, а на наступний рік закладено 15 мільярдів. Також підприємство очікує від міста 10 мільйонів гривень для погашення частини боргу перед «Газмережами», — зазначив Микола Логвінов.

Сесія тривала близько двох годин. У кінці міський голова Олександр Сєнкевич оголосив перерву до 4 грудня.

На наступному засіданні депутати розглянуть перерозподіл коштів у бюджеті на 2025 рік, щоб розблокувати витрати по незахищених статтях бюджету.

Фоторепортаж

Депутати під час обговорення проєктів рішень на сесії міськради. Фото: МикВісті

Депутат міськради Олександр Береза, фракція «Пропозиція». Фото МикВісті

Депутат Миколаївської міськради Артем Ільюк. Фото МикВісті

Голова фракції «Пропозиція» у міськраді Ганна Ременнікова. Фото: МикВісті

Депутат Миколаївської міськради Валерій Дашевский. Фото: МикВісті

Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько. Фото МикВісті

Депутат Миколаївської міськради Андрій Туріца, фракція «Пропозиція». Фото МикВісті

Робоча атмосфера в залі під час 49-ї сесії міськради. Фото: МикВісті

Голова фракції «Слуга народу» у міськраді Раміль Агабеков. Фото: МикВісті

Депутати Федір Панченко (фракція «Пропозиція») та Тетяна Домбровська (фракція «Слуга народу»). Фото МикВісті

Депутат Миколаївської міськради Дмитро Січко, фракція «Пропозиція». Фото МикВісті

Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько. Фото МикВісті

Депутатка Миколаївської міськради Марина Мазанко. Фото МикВісті

Депутат Миколаївської міськради Володимир Топчий, фракція «Пропозиція». Фото МикВісті

Депутатка Миколаївської міськради, голова фракції «Європейська солідарність» Олена Кісельова. Фото МикВісті

Депутати переглядають матеріали перед голосуванням. Фото: МикВісті

Сессійна зала, де збираються депутати міськради. Фото: МикВісті

Депутат Миколаївської міськради Артем Ільюк. Фото МикВісті

Директорка Миколаївської міської лікарні №1, депутатка міськради Марія Грачова. Фото: МикВісті

Депутат Миколаївської міськради Рустамджан Садрідінов. Фото: МикВісіт

Депутат Миколаївської міськради Артем Хачатуров. Фото МикВісті

Депутат Миколаївської міськради Валерій Дашевский. Фото: МикВісті

Депутатка Тетяна Домбровська, фракція «Слуга народу». Фото МикВісті

Депутати Ганна Ременнікова та Олександр Береза, фракція «Пропозиція». Фото МикВісті

Депутат Федір Панченко від фракції «Пропозиція». Фото МикВісті

Депутатка Миколаївської міськради, голова фракції «Європейська солідарність» Олена Кісельова. Фото МикВісті

Депутатка Тетяна Домбровська, фракція «Слуга народу». Фото МикВісті

Фото: Аліна Квітко