  • четвер

    25 вересня, 2025

  • 11.9°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 25 вересня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 11.9° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсена

У Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсона. Фото: Посольство Данії в УкраїніУ Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсона. Фото: Посольство Данії в Україні

У середу, 24 вересня, Надзвичайний та Повноважний Посол Королівства Данії Україні Оле Егберг Міккельсен разом з дружиною пані Анн-Марі провели у Києві прощальний прийом з нагоди завершення дипломатичної каденції, яка офіційно спливає 30 вересня після більш ніж п’яти років роботи.

На прощальному прийомі зокрема були і миколаївські політики, повідомляється на сторінці Посольства в Facebook.

На фотографіях видно очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма разом з дружиною Юлією, голову облради Антона Табунщика, а також миколаївського бізнесмена і депутата Миколу Капацину.

У Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсона. Фото: Посольство Данії в УкраїніВіталій Кім з дружиною Юлією також відвідал прощальний прийом посла Данії. Фото: Посольство Данії в Україні
У Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсона. Фото: Посольство Данії в УкраїніГолова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик з послом Данії та його дружиною. Фото: Посольство Данії в Україні
У Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсона. Фото: Посольство Данії в УкраїніНа прощальний прийом прийшов також депутат Микола Капацина Фото: Посольство Данії в Україні

Серед присутніх на фото і генеральний директор компанії «НІБУЛОН» Андрій Вадатурський.

У Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсона. Фото: Посольство Данії в УкраїніАндрій Вадатурський та ексміністр Олександр Кубраков разом з послом Данії та його дружиною Фото: Посольство Данії в Україні

На заході був присутній і мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, однак серед присутніх на фото його немає.

У своїй промові миколаївські посадовці наголосили на ключовій ролі Данії у підтримці міста та регіону з 2022 року, коли країна взяла на себе відповідальність за партнерство.

Під час церемонії Оле Егберг Міккельсен отримав відзнаки від міста Миколаєва, обласної ради та ДСНС України. Минулого місяця Президент Володимир Зеленський нагородив його орденом «За заслуги» II ступеня.

«Для мене це велика честь, але я сприймаю її дуже скромно. Адже я добре знаю, що ця відзнака не особисто для мене. Це визнання міцного партнерства між Данією та Україною, яке розвинулося з 2022 року», — сказав посол Міккельсен у своєму прощальному виступі.

Серед українських посадовців на заході були ексміністр оборони Олексій Резніков та колишній міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

У Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсона. Фото: Посольство Данії в УкраїніУ Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсена. Фото: Посольство Данії в Україні
У Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсона. Фото: Посольство Данії в УкраїніУ Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсена. Фото: Посольство Данії в Україні
У Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсона. Фото: Посольство Данії в УкраїніУ Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсена. Фото: Посольство Данії в Україні
У Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсона. Фото: Посольство Данії в УкраїніУ Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсена. Фото: Посольство Данії в Україні
У Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсона. Фото: Посольство Данії в УкраїніУ Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсена. Фото: Посольство Данії в Україні
У Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсона. Фото: Посольство Данії в УкраїніУ Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсена. Фото: Посольство Данії в Україні
У Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсона. Фото: Посольство Данії в УкраїніУ Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсена. Фото: Посольство Данії в Україні
У Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсона. Фото: Посольство Данії в УкраїніУ Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсена. Фото: Посольство Данії в Україні
У Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсона. Фото: Посольство Данії в УкраїніУ Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсена. Фото: Посольство Данії в Україні
У Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсона. Фото: Посольство Данії в УкраїніУ Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсена. Фото: Посольство Данії в Україні
У Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсона. Фото: Посольство Данії в УкраїніУ Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсена. Фото: Посольство Данії в Україні
У Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсона. Фото: Посольство Данії в УкраїніУ Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсена. Фото: Посольство Данії в Україні
У Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсона. Фото: Посольство Данії в УкраїніУ Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсена. Фото: Посольство Данії в Україні
У Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсона. Фото: Посольство Данії в УкраїніУ Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсена. Фото: Посольство Данії в Україні
У Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсона. Фото: Посольство Данії в УкраїніУ Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсена. Фото: Посольство Данії в Україні
У Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсона. Фото: Посольство Данії в УкраїніУ Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсена. Фото: Посольство Данії в Україні
У Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсона. Фото: Посольство Данії в УкраїніУ Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсена. Фото: Посольство Данії в Україні
У Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсона. Фото: Посольство Данії в УкраїніУ Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсена. Фото: Посольство Данії в Україні
У Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсона. Фото: Посольство Данії в УкраїніУ Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсена. Фото: Посольство Данії в Україні
У Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсона. Фото: Посольство Данії в УкраїніУ Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсена. Фото: Посольство Данії в Україні
У Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсона. Фото: Посольство Данії в УкраїніУ Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсена. Фото: Посольство Данії в Україні
У Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсона. Фото: Посольство Данії в УкраїніУ Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсена. Фото: Посольство Данії в Україні
У Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсона. Фото: Посольство Данії в УкраїніУ Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсена. Фото: Посольство Данії в Україні
У Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсона. Фото: Посольство Данії в УкраїніУ Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсена. Фото: Посольство Данії в Україні

Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві презентували нову нагороду — «Знак пошани міста Миколаєва». Оле Егберг Міккельсен один з перших, кому буде вручена ця нагорода.

Останні новини про: Співпраця з Данією

З $375 млн допомоги Данії для України більше 60% коштів спрямують на відновлення Миколаївщини
Керівник Офісу Посольства Данії розказав про пріоритети підтримки Миколаєва
Міністр вищої освіти та науки Данії разом з делегацією відвідала Миколаїв
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині кількість прозорих компаній скоротилась до 115

Світлана Іванченко
новини

У очільника Укроборонпрому Сметаніна збрехали «МикВісті» про конкурс на директора «Зорі»

Катерина Середа
новини

Чому міськрада не спромоглася на некролог Почесному городянину Сердцеву та не організувала похорони: відповідь віцемера Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян
новини

Сєнкевич шукатиме компроміс, щоб на сесії були голоси: «Деякі депутати намагаються показати свою цінність»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Влада Миколаївщини та Херсонщини готує проєкт відновлення резервної дороги до Херсона

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Співпраця з Данією

Міністр вищої освіти та науки Данії разом з делегацією відвідала Миколаїв
Керівник Офісу Посольства Данії розказав про пріоритети підтримки Миколаєва
З $375 млн допомоги Данії для України більше 60% коштів спрямують на відновлення Миколаївщини

У очільника Укроборонпрому Сметаніна збрехали «МикВісті» про конкурс на директора «Зорі»

Депутати Південноукраїнська дали добро на будівництво заводу компонентів ядерних реакторів

7 годин тому

Відбудова чи лише документи: як у Миколаєві витратять 150 млн грн Світового банку

Юлія Бойченко

Головне сьогодні