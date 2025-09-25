У Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсена

У Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсона. Фото: Посольство Данії в Україні

У середу, 24 вересня, Надзвичайний та Повноважний Посол Королівства Данії Україні Оле Егберг Міккельсен разом з дружиною пані Анн-Марі провели у Києві прощальний прийом з нагоди завершення дипломатичної каденції, яка офіційно спливає 30 вересня після більш ніж п’яти років роботи.

На прощальному прийомі зокрема були і миколаївські політики, повідомляється на сторінці Посольства в Facebook.

На фотографіях видно очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма разом з дружиною Юлією, голову облради Антона Табунщика, а також миколаївського бізнесмена і депутата Миколу Капацину.

Віталій Кім з дружиною Юлією також відвідал прощальний прийом посла Данії. Фото: Посольство Данії в Україні Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик з послом Данії та його дружиною. Фото: Посольство Данії в Україні На прощальний прийом прийшов також депутат Микола Капацина Фото: Посольство Данії в Україні

Серед присутніх на фото і генеральний директор компанії «НІБУЛОН» Андрій Вадатурський.

Андрій Вадатурський та ексміністр Олександр Кубраков разом з послом Данії та його дружиною Фото: Посольство Данії в Україні

На заході був присутній і мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, однак серед присутніх на фото його немає.

У своїй промові миколаївські посадовці наголосили на ключовій ролі Данії у підтримці міста та регіону з 2022 року, коли країна взяла на себе відповідальність за партнерство.

Під час церемонії Оле Егберг Міккельсен отримав відзнаки від міста Миколаєва, обласної ради та ДСНС України. Минулого місяця Президент Володимир Зеленський нагородив його орденом «За заслуги» II ступеня.

«Для мене це велика честь, але я сприймаю її дуже скромно. Адже я добре знаю, що ця відзнака не особисто для мене. Це визнання міцного партнерства між Данією та Україною, яке розвинулося з 2022 року», — сказав посол Міккельсен у своєму прощальному виступі.

Серед українських посадовців на заході були ексміністр оборони Олексій Резніков та колишній міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві презентували нову нагороду — «Знак пошани міста Миколаєва». Оле Егберг Міккельсен один з перших, кому буде вручена ця нагорода.