«Місто невпинно рухається вперед», — віцемер Коренєв відзвітував делегації США про роботу Миколаєва
У Миколаївській міській раді відзвітували перед делегацією США про поточні результати роботи влади Миколаєва.
Заступник міського голови Сергій Коренєв та радник з питань співпраці Ігор Філіппов зустрілися зустрілися з Ганною Мішель Тобурн, представницею Комітету Сенату США з міжнародних відносин, та Станіславом Середою, регіональним представником неурядової організації «Центр гуманітарного діалогу», відзвітувала пресслужба Агенції розвитку Миколаєва.
«Місто невпинно рухається вперед, і партнери повинні бачити, де потрібна додаткова підтримка. Миколаїв має потенціал, який ми щодня намагаємося реалізувати», — зазначив Сергій Коренєв.
Під час зустрічі обговорили основні напрямки роботи міста та агенції розвитку:
- реалізовані інфраструктурні проєкти;
- підтримку місцевого бізнесу та залучення нових підприємців;
- ініціативи для ветеранів та їхніх сімей.
Нагадаємо, у міській раді раніше обговорювали співпрацю з Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO) щодо модернізації теплової інфраструктури. Тоді Сергій Коренєв та експерт з врядування Офісу відновлення та розвитку Ігор Філіппов погодили наміри залучити 14 мільйонів євро.
Раніше Сергій Коренєв як голова робочої групи з відновлення, разом із першим заступником директора департаменту ЖКГ Ігорем Набатовим, брав участь у воркшопі в Барселоні. Там вони вивчали підходи до міського планування, реконструкції житла та кластерного методу відновлення.
Зазначимо, що Сергій Коренєв провів 45 днів у Токіо, де ознайомлювався з практиками відбудови та системою переробки відходів.
Також у вересні Сергій Коренєв вручив Послу Данії в Україні Олє Егбергу Міккельсену першу відзнаку «Знак Пошани міста Миколаєва», що стало частиною діалогу міста з міжнародними партнерами.
