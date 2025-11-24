«Місто невпинно рухається вперед», — віцемер Коренєв відзвітував делегації США про роботу Миколаєва

Заступник міського голови Сергій Коренєв радник з питань співпраці Ігор Філіппов. Фото: Агенція розвитку Миколаєва

У Миколаївській міській раді відзвітували перед делегацією США про поточні результати роботи влади Миколаєва.

Заступник міського голови Сергій Коренєв та радник з питань співпраці Ігор Філіппов зустрілися зустрілися з Ганною Мішель Тобурн, представницею Комітету Сенату США з міжнародних відносин, та Станіславом Середою, регіональним представником неурядової організації «Центр гуманітарного діалогу», відзвітувала пресслужба Агенції розвитку Миколаєва.

«Місто невпинно рухається вперед, і партнери повинні бачити, де потрібна додаткова підтримка. Миколаїв має потенціал, який ми щодня намагаємося реалізувати», — зазначив Сергій Коренєв.

Під час зустрічі обговорили основні напрямки роботи міста та агенції розвитку:

реалізовані інфраструктурні проєкти;

підтримку місцевого бізнесу та залучення нових підприємців;

ініціативи для ветеранів та їхніх сімей.

Нагадаємо, у міській раді раніше обговорювали співпрацю з Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO) щодо модернізації теплової інфраструктури. Тоді Сергій Коренєв та експерт з врядування Офісу відновлення та розвитку Ігор Філіппов погодили наміри залучити 14 мільйонів євро.

Раніше Сергій Коренєв як голова робочої групи з відновлення, разом із першим заступником директора департаменту ЖКГ Ігорем Набатовим, брав участь у воркшопі в Барселоні. Там вони вивчали підходи до міського планування, реконструкції житла та кластерного методу відновлення.

Зазначимо, що Сергій Коренєв провів 45 днів у Токіо, де ознайомлювався з практиками відбудови та системою переробки відходів.

Також у вересні Сергій Коренєв вручив Послу Данії в Україні Олє Егбергу Міккельсену першу відзнаку «Знак Пошани міста Миколаєва», що стало частиною діалогу міста з міжнародними партнерами.