«Узгоджуємо», — есксперт Філіпов та віцемер Коренєв погодили наміри Данії виділити €14 млн на модернізацію опалення у Миколаєві

Віцемер Сергій Коренєв та есксперт Ігор Філіпов. Фото: Агенція розвитку Миколаєва

У Миколаївській міській раді обговорили співпрацю з Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO) щодо реалізації проєкту модернізації теплової інфраструктури.

Присутні заступник Миколаївського міського голови Сергій Коренєв та експерт з врядування Офісу відновлення та розвитку Ігор Філіпов погодили наміри партнерів залучення 14 мільйонів євро, відзвітувала пресслужба Агенції розвитку Миколаєва.

«Узгоджуємо кроки з модернізації теплової інфраструктури. Днями в Офісі відновлення та розвитку відбулася робоча зустріч із представниками Північної екологічної фінансової корпорації (NEFCO) та ОКП «Миколаївоблтеплоенерго». Обговорили ключові етапи реалізації спільних проєктів, стан виконання робіт та подальші кроки. Окрему увагу приділили питанням модернізації теплової інфраструктури та підвищення її енергоефективності», — пишуть в міській раді.

Проєкти реалізовуються завдяки угоді між NEFCO та Миколаївською міською радою, підписаній на конференції з відновлення України в Римі. Це передбачає залучення понад мільйонів інвестицій, з яких:

7,2 мільйона євро — на встановлення індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках, що дозволить регулювати опалення, економити ресурси та підвищити комфорт мешканців;

7,2 мільйона євро — на будівництво трьох сонячних електростанцій потужністю по 9,9 МВт, що стане кроком до енергонезалежності міста.

Фінансування надходитиме напряму підрядникам без залучення бюджету чи комунальних підприємств. «Прозоро, чітко, ефективно», як пишуть у міськраді.

Зазначимо, що даний проєкт з NEFCO фінансується Урядом Королівства Данія.

«Співпраця з NEFCO для нас — це можливість залучити найкращі практики з модернізації комунальних систем. Це шанс зробити систему більш стабільною та сучасною, щоб містяни могли отримувати тепло без перебоїв навіть у найскладніших умовах», — сказав віцемер Сергій Коренєв.