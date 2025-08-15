Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • пʼятниця

    15 серпня, 2025

  • 27.5°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 15 серпня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 27.5° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Узгоджуємо», — есксперт Філіпов та віцемер Коренєв погодили наміри Данії виділити €14 млн на модернізацію опалення у Миколаєві

Віцемер Сергій Коренєв та есксперт Ігор Філіпов. Фото: Агенція розвитку МиколаєваВіцемер Сергій Коренєв та есксперт Ігор Філіпов. Фото: Агенція розвитку Миколаєва

У Миколаївській міській раді обговорили співпрацю з Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO) щодо реалізації проєкту модернізації теплової інфраструктури.

Присутні заступник Миколаївського міського голови Сергій Коренєв та експерт з врядування Офісу відновлення та розвитку Ігор Філіпов погодили наміри партнерів залучення 14 мільйонів євро, відзвітувала пресслужба Агенції розвитку Миколаєва.

«Узгоджуємо кроки з модернізації теплової інфраструктури. Днями в Офісі відновлення та розвитку відбулася робоча зустріч із представниками Північної екологічної фінансової корпорації (NEFCO) та ОКП «Миколаївоблтеплоенерго». Обговорили ключові етапи реалізації спільних проєктів, стан виконання робіт та подальші кроки. Окрему увагу приділили питанням модернізації теплової інфраструктури та підвищення її енергоефективності», — пишуть в міській раді.

Проєкти реалізовуються завдяки угоді між NEFCO та Миколаївською міською радою, підписаній на конференції з відновлення України в Римі. Це передбачає залучення понад мільйонів інвестицій, з яких:

  • 7,2 мільйона євро — на встановлення індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках, що дозволить регулювати опалення, економити ресурси та підвищити комфорт мешканців;

  • 7,2 мільйона євро — на будівництво трьох сонячних електростанцій потужністю по 9,9 МВт, що стане кроком до енергонезалежності міста.

Фінансування надходитиме напряму підрядникам без залучення бюджету чи комунальних підприємств. «Прозоро, чітко, ефективно», як пишуть у міськраді.

Зазначимо, що даний проєкт з NEFCO фінансується Урядом Королівства Данія.

«Співпраця з NEFCO для нас — це можливість залучити найкращі практики з модернізації комунальних систем. Це шанс зробити систему більш стабільною та сучасною, щоб містяни могли отримувати тепло без перебоїв навіть у найскладніших умовах», — сказав віцемер Сергій Коренєв.

Останні новини про: Миколаївська міська рада

Юні футболісти Кубка мера Миколаєва безкоштовно поїхали у табір Trendets на Львівщині
План доброчесності покликаний мінімізувати «фаворитизм» серед депутатів та чиновників мерії Миколаєва, — проєкт рішення
План доброчесності Миколаєва писали 10 чиновників мерії, хоча донори радили залучити ГО та медіа
Реклама

Читайте також:

новини

З наступного тижня у Корабельному районі запрацюють два нові тролейбусні маршрути

Ірина Олехнович
новини

Катарська компанія уклала угоду з Мінрозвитку щодо відновлення концесії порту «Ольвія» у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

Під Миколаєвом загорілася суха трава та чагарники

Аліна Квітко
новини

План доброчесності Миколаєва писали 10 чиновників мерії, хоча донори радили залучити ГО та медіа

Аліса Мелік-Адамян
новини

План доброчесності покликаний мінімізувати «фаворитизм» серед депутатів та чиновників мерії Миколаєва, — проєкт рішення

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївська міська рада

План доброчесності Миколаєва писали 10 чиновників мерії, хоча донори радили залучити ГО та медіа
План доброчесності покликаний мінімізувати «фаворитизм» серед депутатів та чиновників мерії Миколаєва, — проєкт рішення
Юні футболісти Кубка мера Миколаєва безкоштовно поїхали у табір Trendets на Львівщині

Катарська компанія уклала угоду з Мінрозвитку щодо відновлення концесії порту «Ольвія» у Миколаєві

Під Миколаєвом загорілася суха трава та чагарники

5 годин тому

«Путін — воєнний злочинець»: Аляска вийшла на мітинг проти приїзду президента Росії

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay