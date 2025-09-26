  • пʼятниця

«Пишаємося можливістю називати Вас другом», — Коренєв вручив Послу Данії Міккельсену «Знак Пошани Миколаєва»

Сергій Коренєв вручив знак Олє Егберг Міккельсену під час урочистого прийому на честь завершення його каденції на посаді посла. Фото з телеграм-каналу Сєнкевич OnlineСергій Коренєв вручив знак Олє Егберг Міккельсену під час урочистого прийому на честь завершення його каденції на посаді посла. Фото з телеграм-каналу Сєнкевич Online

Заступник Миколаївського міського голови Сергій Коренєв урочисто вручив Послу Данії в Україні Олє Егбергу Міккельсену першу відзнаку «Знак Пошани міста Миколаєва».

Вручення відбулося 30 вересня у Києві під час урочистого прийому на честь завершення дипломатичної каденції Посла, повідомив у своєму телеграм-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Міський голова у своєму дописі зазначає, що за роки співпраці Олє Егберг Міккельсен став для Миколаєва справжнім другом, саме тому отримав відзнаку одним з перших.

Сергій Коренєв вручив знак Олє Егберг Міккельсену під час урочистого прийому на честь завершення його каденції на посаді посла. Фото з телеграм-каналу Сєнкевич Online
Сергій Коренєв вручив знак Олє Егберг Міккельсену під час урочистого прийому на честь завершення його каденції на посаді посла. Фото з телеграм-каналу Сєнкевич OnlineСергій Коренєв вручив знак Олє Егберг Міккельсену під час урочистого прийому на честь завершення його каденції на посаді посла. Фото з телеграм-каналу Сєнкевич Online

— З перших днів повномасштабної війни Олє Егберг поруч із нашим містом — приїжджає особисто, підтримує ініціативи, допомагає у найважчі часи. Саме пан Олє серед перших отримав міську відзнаку «Знак Пошани міста Миколаєва». Це лише маленький символ нашої величезної вдячності за все, що  зробили для нашого міста. Ми пишаємося можливістю називати Вас другом Миколаєва. Дякуємо за підтримку, за щирість і за віру в наше місто. Команда, яку Ви створили, продовжить Вашу справу. А в Миколаєві на Вас завжди чекають, — написав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, у Миколаєві презентували нову нагороду — «Знак пошани міста Миколаєва». Крім Оле Егберг Міккельсена, першими, хто її отримає, стануть бізнесмени, співзасновники monobank Олег Гороховський та Михайло Рогальський.

