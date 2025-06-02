Коренєв та Набатов полетіли у Барселону на воркшоп з урбаністики: «Ми наполегливо працювали»

Віцемер Сергій Коренєв та заступник директора ДЖКГ Ігор Набатов на воркшопі у Барселоні. Фото зі сторінки Сергія Коренєва у Facebook

Заступник Миколаївського міського голови та голова робочої групи з відновлення Сергій Коренєв та перший заступник директора департамента ЖКГ Ігор Набатов взяли участь у воркшопі в Барселоні, де вивчали практики міського планування, реконструкції житла і кластерного методу відновлення.

Про це віцемер Сергій Коренєв повідомив на своїй сторінці в Facebook.

До участі у воркшопі в рамках проєкту HOPE миколаївську делегацію запросили представники Світового банку та Міністерства розвитку громад та територій України.

Сергій Коренєв зазначив, що у Миколаєві вже затверджено 21 кластер, до яких входить 54 багатоквартирних будинки, що зазнали ушкоджень внаслідок обстрілів. Він додав, що це найбільша кількість кластерів серед усіх учасників проєкту.

У Барселоні миколаївська делегація вивчала міжнародний досвід відновлення міст. Фото зі сторінки Сергія Коренєва у Facebook У Барселоні миколаївська делегація вивчала міжнародний досвід відновлення міст. Фото зі сторінки Сергія Коренєва у Facebook У Барселоні миколаївська делегація вивчала міжнародний досвід відновлення міст. Фото зі сторінки Сергія Коренєва у Facebook

— Ми наполегливо працювали над формуванням цих кластерів — від просторового аналізу до оцінки пошкоджень. І тепер, на етапі практичної реалізації, нам важливо мати якісний міжнародний досвід, який дасть змогу робити відновлення не фрагментарним, а комплексним: із благоустроєм дворів, енергоефективними рішеннями, облаштуванням дитячих майданчиків та інфраструктури. Барселона — приклад того, як сучасне місто може відновлюватися системно, розумно й орієнтовано на потреби громади. Саме такий підхід ми прагнемо реалізувати в Миколаєві, — написав Сергій Коренєв.

Зазначимо, що Сергій Коренєв є фігурантом у судовій справі щодо розкрадання на реконструкції Соборної площі. У липні 2024 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич коментував цей факт. Він сказав, що усі міжнародні партнери, які співпрацюють з Миколаєвом, про це обізнані.

Наразі у сфері ЖКГ Миколаєва триває ще одне розслідування — щодо можливого привласнення бюджетних коштів на КП «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва». У справі фігурує співробітник підприємства Сергій Бездольний, якому інкримінують порушення частини 4 статті 191 КК України (привласнення майна в особливо великих розмірах). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.