Прокуратура перевіряє законність будівництва АЗС у зеленій зоні Миколаєва біля «Зорі»

В зеленій зоні ростуть дуби віком від 40-60 років.

Окружна прокуратура міста Миколаєва проводить перевірку законності планів будівництва автозаправної станції на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Кобера біля заводу «Зоря»-«Машпроект».

Про це повідомив керівник Миколаївської обласної прокуратури Ігор Домущей, пишуть «МикВісті».

Нагадаємо, що попередньо начальник антикорупційного департаменту Миколаєва Андрій Єрмолаєв заявив, що рішення міської ради про передачу в оренду земельної ділянки в зеленій зоні незаконне. У своєму дописі він зокрема звернув на це питання увагу прокуратури.

У відповідь на це Ігор Домущей зауважив, що окружна прокуратура вивчає законність передачі землі під дане будівництво.

«На теперішній час окружна прокуратура за дорученням обласної прокуратури проводить перевірку цих питань. Розпочато процедуру встановлення наявності підстав для представництва інтересів держави в суді. За її результатами буде прийнято відповідне рішення», — зазначив прокурор.

Далі дії правоохоронних органів залежатимуть від висновків перевірки та можливого подальшого судового розгляду.

Як замість того, щоб судитися, міськрада віддала землю під будівництво заправки

Дубовий гай на перетині проспекта Богоявленського та провулку Кобера, де хочуть будувати заправку, фото МикВісті

Миколаївська міська рада ще у 2005 році передала цю ділянку в оренду компанії «Світ здоров’я» для будівництва спортивно-оздоровчого центру.

Історія навколо будівництва на вулиці Кобера розпочалась у 2014 році. Тоді компанія «Світ здоров’я» отримала земельну ділянку біля «Зоря»-«Машпроект» для будівництва спортивно-оздоровчого комплексу. Частину дерев на території вирубали ще тоді.

У березні 2014 року тодішній в.о. мера Юрій Гранатуров під час засідання міськвиконкому публічно визнав, що ситуація викликає чимало запитань, і заявив: будівництво призупиняється до з’ясування доцільності. Попри це, за словами місцевих мешканців, роботи тривали — переважно вночі.

У січні 2015 року конфлікт загострився. Жителі будинків, що розташовані по вулиці Кобера та працівники заводу «Зоря»-«Машпроект», вийшли на протест. Вони заявляли, що на місці комплексу зводять автозаправку попри те, що за документами там мав бути оздоровчий центр. За їх словами, будівництво, попри заборону міськради, продовжувалося вночі. Вони скаржилися на вирубку близько 100 дерев у парковій зоні, траншеї у дворах і порушення екологічного балансу у промисловому районі.

28 січня 2015 року Миколаївська міська рада відмовила ТОВ «Світ здоров’я» у продовженні договору оренди земельної ділянки, яка саме закінчувалась.

Проте, у 2014 році «Світ здоров’я» встиг зареєструвати право власності на нерухомість, а саме на недобудовану будівлю під «спортивно-оздоровчий центр» (5% готовності), яку встигли звести після вирубки дерев.

Для того, щоб скасувати державну реєстрацію недобудови та повернути фактично місту землю, Миколаївська міська рада у травні 2021 році пішла з позовом до суду. «Світ здоров’я» у свою чергу, подали зустрічний позов, яким вимагали поновити договір оренди земельної ділянки.

У період з 2021 по 2024 роки Миколаївська міська рада та ТОВ «Світ здоров’я» судилися за землю. Перші вимагали скасувати державну реєстрацію недобудови та звільнити ділянку, яку ті так і не повернули місту у 2015 році. У свою чергу, компанія посилалась на те, що усі ці роки перераховує міськраду орендну плату, попри відсутність договору оренди землі, а тому вимагала поновити договір оренди. «Світ здоров’я» програли справу про поновлення договору у 2023 році. Увесь цей час за позовом Миколаївської міської ради майно компанії на спірній ділянці було арештоване, також було накладено заборону на будівництво.

Поки йшли суди, у 2023 році Департамент архітектури Миколаєва замовив розробку Детального плану території, яка включала цю зелену зону, де передбачили розміщення там автозаправного комплексу. Його затвердила сесія міськради у лютому 2024 року.

Схема затвердженого детального плану території, де значно зменшено зелену зону, а на місці дубів тепер заплановане будівництво АЗС (позначено цифрою 1), скриншот з Детального плану території Раніше територія, на якій хочуть побудувати заправку належала до зеленої зони, схема існуючих обмежень на момент розробки детального плану території у 2023 році, скриншот МикВісті

Тоді суд мав відновити розгляд позову міськради, проте остання пропустила терміни для усунення недоліків позову, через що уже у березні 2025 року «Світ здоров’я» через суд скасував усі накладені раніше обмеження на будівництво.

Тож, програвши суд щодо відновлення дії договору оренди землі, компанія «Світ здоров’я» у березні 2024 року звернулась до міськради з заявою про передачу їм на 5 років земельної ділянки від недобудовою, «для будівництва спортивно-оздоровчого центру та обслуговування адміністративних будівель». 23 квітня це питання погодила профільна земельна комісія міськради, а вже 25 квітня міська рада

25 квітня, тобто вже за два дні після засідання комісії, депутати міськради погодили дозвіл компанії «Світ здоров’я» на розробку проєкту землеустрою ділянки. Це рішення приймалось у пакеті з іншими земельними питаннями.

За два місяці, у червні 2024 року компанія звернулась до міської влади з проханням змінити цільове призначення ділянки на розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу. І це попри те, що міська рада у судах неодноразово наголошувала на тому, що цільове призначення земельної ділянки — виключно будівництво оздоровчого центру. Саме таке цільове призначення землі «землі оздоровчого призначення» підтверджує і Державний реєстр речових прав, із запитом до якого звернулась редакція «МикВісті».

Це питання також розглядалось 25 червня 2024 року на ще черговому засіданні земельної комісії. Цей проєкт рішення обговорювали лише кілька секунд. В одному з Zoom-вікон хтось сказав: «У мене немає питань», і депутати перейшли до наступного пункту.

Сесія вже 27 липня 2024 року змінила цільове призначення ділянки — тепер замість спортивного центру тут офіційно можна розміщувати об’єкти дорожнього сервісу. Це рішення приймалось у пакеті з іншими земельними питаннями. Уже 31 жовтня 2024 року головний архітектор Миколаєва Євген Поляков видав містобудівні умови та обмеження для будівництва, інформація про що розміщена на сайті міськради.

Для будівництва заправки хочуть знести близько 200 дерев, у тому числі дуби

Екологи позначили фарбою дерева, які згідно з планом забудови, планують зрубати, скриншот з сюжета Суспільне Миколаїв

Як відомо, в Інгульському районі Миколаєва на початку травня 2025 року розпочалися підготовчі роботи для будівництва АЗС «ОККО» та магазинів. Ділянка розташована на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Кобера. 7 травня, підрядник разом із представницею Державної екологічної інспекції обстежили ділянку. Жителі Інгульського району уже звернулися до міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича з вимогою зупинити будівництво автозаправної станції.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на скандал з будівництвом АЗС у зеленій зоні та доручив підлеглим підготувати доповідь.

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков заявив, що не знав про плани знести близько 200 дерев для будівництва АЗС у зеленій зоні біля заводу «Зоря»-«Машпроект» під будівництво автозаправки. Коментуючи цю інформацію 9 травня у відповідь на питання журналістів «МикВісті» він назвав її абсурдом.

Департамент житлово-комунального господарства Миколаєва склав акт обстеження дубів у зеленій зоні на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Кобера, де міська рада погодила будівництво автозаправки. У мерії Миколаєва порахували, що під знесення підпадають 192 дерева та понад 25 одиниць парості дерев.