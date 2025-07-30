Серпень на Миколаївщині буде спекотніше ніж зазвичай, — гідрометцентр

Серпень на Миколаївщині буде спекотніше ніж зазнавай. Фото: Дмитро Удовицький

Серпень 2025 року у Миколаївській області буде теплішим і менш дощовим, ніж зазвичай.

За даними Українського гідрометцентру, середня місячна температура очікується на рівні 24,9°С тепла, що на 2°С вище від кліматичної норми. Опадів прогнозується лише 24 міліметри, тоді як середній показник — 35 міліметрів.

Зазвичай у серпні середня температура в області становить 22–23°С, але в окремі роки вона сягала понад 40°С. Найспекотнішим серпень був у 2007 році — тоді в Вознесенську зафіксували 40,7°С.

За словами синоптиків, у серпні на Миколаївщині часто бувають зливи, грози, шквали й град. Наприклад, у 2005 році в Баштанці випав град діаметром 30 міліметрів, а в 2017 році в Миколаєві зафіксували шквал із поривами вітру 25 м/с.

Також, за багаторічними спостереженнями, у серпні на Миколаївщині випадає 30–41 міліметрів опадів, буває до 10 дощових днів, а також спостерігаються тумани, грози та сильні вітри.

Нагадаємо, що впродовж трьох днів — 25, 26 і 27 липня — в Україні фіксували нові температурні рекорди. Один із них встановили в Миколаєві: 26 липня температура сягнула 39,1 °C.

Наразі, синоптики прогнозують, що у найближчі дні мешканці Миколаєва та області можуть розраховувати на невелике полегшення від виснажливої спеки.

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