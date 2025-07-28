У Миколаєві зафіксували температурний рекорд за липень — 39,1 °C
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- Марія Хаміцевич
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12:28, 28 липня, 2025
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Упродовж трьох днів — 25, 26 і 27 липня — в Україні фіксували нові температурні рекорди. Один із них встановили в Миколаєві: 26 липня температура сягнула 39,1 °C.
Це найвищий показник для цієї дати за весь період спостережень, повідомив Український гідрометеорологічний центр.
Також рекордні значення зафіксували:
- 25 липня — у Кропивницькому (35,6 °C),
- 26 липня — у Херсоні (38,2 °C), у Миколаєві (39,1 °C)
- 27 липня — у Миколаєві (38,4 °C), у Херсоні та Сімферополі (по 38,5 °C).
Вчора, 27 липня, у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області очікується сильна спека. Зазначалося, що температура повітря сягатиме +40°С.
Нагадаємо, що Гідрометцентр попереджав про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Миколаївській області 28 липня.
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