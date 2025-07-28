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У Миколаєві зафіксували температурний рекорд за липень — 39,1 °C

Миколаїв потерпає від аномальної спеки. Архівне фото «МикВісті»Миколаїв потерпає від аномальної спеки. Архівне фото «МикВісті»

Упродовж трьох днів — 25, 26 і 27 липня — в Україні фіксували нові температурні рекорди. Один із них встановили в Миколаєві: 26 липня температура сягнула 39,1 °C.

Це найвищий показник для цієї дати за весь період спостережень, повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Також рекордні значення зафіксували:

  • 25 липня — у Кропивницькому (35,6 °C),
  • 26 липня — у Херсоні (38,2 °C), у Миколаєві (39,1 °C)
  • 27 липня — у Миколаєві (38,4 °C), у Херсоні та Сімферополі (по 38,5 °C).

Вчора, 27 липня, у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області очікується сильна спека. Зазначалося, що температура повітря сягатиме +40°С.

Нагадаємо, що Гідрометцентр попереджав про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Миколаївській області 28 липня.

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Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 10 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
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