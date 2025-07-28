  • понеділок

    28 липня, 2025

  • 26.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 28 липня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 26.8° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Сьогодні на Миколаївщині очікується надзвичайна пожежна небезпека

Наслідки пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСНаслідки пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

У понеділок 28 липня в Миколаївській області оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це попереджає Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

За даними гідрометеоцентру, п’ятий — найвищий — клас пожежної небезпеки прогнозується у таких громадах:

  • Миколаїв — тривала надзвичайна пожежна небезпека;
  • Баштанка — тривала надзвичайна пожежна небезпека;
  • Первомайськ — надзвичайна пожежна небезпека;
  • Вознесенськ — надзвичайна пожежна небезпека;
  • Очаків — надзвичайна пожежна небезпека.

Очікувані погодні умови сприятимуть виникненню і швидкому поширенню вогню в екосистемах за наявності джерел займання. Жителям радять утриматися від використання відкритого вогню, не палити суху рослинність і не розпалювати багаття поблизу лісів, полів чи узбіч.

Раніше у ДСНС повідомляли, що з початку 2025 року в Миколаївській області сталося 2109 пожеж в екосистемах — це ліси, поля та посадки. Причини більшості пожеж — підпал або необережне поводження з вогнем.

Останні новини про: Миколаївський гідрометцентр

Місяць з великими контрастами: Синоптики розповіли, яким буде березень у Миколаєві
У Миколаєві 12 березня зафіксували температурний рекорд
В Миколаївській області оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки
Реклама

Читайте також:

новини

У Коблевому на пляжі біля лиману помер відпочиваючий

Даріна Мельничук
новини

Мешканці Варварівки вважають, що керівниця лікарні навмисно закрила основний в‘ізд, щоб швидкі їхали повз їхні будинки

Даріна Мельничук
новини

Суд зобов'язав власника відбудувати історичну «Дачу Кудрявцева» у Миколаєві, де тепер ресторан з басейном

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві триває другий день протестів через скандальні закон про НАБУ і САП

Аліса Мелік-Адамян
новини

Афіша тижня: найцікавіші події у Миколаєві

Марія Хаміцевич

Останні новини про: Миколаївський гідрометцентр

В Миколаївській області оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки
У Миколаєві 12 березня зафіксували температурний рекорд
Місяць з великими контрастами: Синоптики розповіли, яким буде березень у Миколаєві

На Сумщині внаслідок удару дрона по автобусу загинули троє людей, ще 20 — поранені

На Миколаївщині потонув чоловік, ще один зник безвісти, — ДСНС

13 годин тому

На Миколаївщині з початку року зареєстрували майже 2 тисячі шлюбів

Головне сьогодні