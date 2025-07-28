Сьогодні на Миколаївщині очікується надзвичайна пожежна небезпека
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- Марія Хаміцевич
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6:22, 28 липня, 2025
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У понеділок 28 липня в Миколаївській області оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Про це попереджає Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
За даними гідрометеоцентру, п’ятий — найвищий — клас пожежної небезпеки прогнозується у таких громадах:
- Миколаїв — тривала надзвичайна пожежна небезпека;
- Баштанка — тривала надзвичайна пожежна небезпека;
- Первомайськ — надзвичайна пожежна небезпека;
- Вознесенськ — надзвичайна пожежна небезпека;
- Очаків — надзвичайна пожежна небезпека.
Очікувані погодні умови сприятимуть виникненню і швидкому поширенню вогню в екосистемах за наявності джерел займання. Жителям радять утриматися від використання відкритого вогню, не палити суху рослинність і не розпалювати багаття поблизу лісів, полів чи узбіч.
Раніше у ДСНС повідомляли, що з початку 2025 року в Миколаївській області сталося 2109 пожеж в екосистемах — це ліси, поля та посадки. Причини більшості пожеж — підпал або необережне поводження з вогнем.
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