За добу на Миколаївщині сталося 47 пожеж, більшість — через підпали або недбалість
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- Марія Хаміцевич
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14:19, 27 липня, 2025
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Протягом минулої доби 26 липня та в ночі 27 липня у Миколаївській області сталося 47 пожеж. У 39 випадках горіли суха трава, кущі, сміття та залишки врожаю. Загальна площа займання — понад 43 гектари. Причини більшості пожеж — підпал або необережне поводження з вогнем.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Ще 8 пожеж сталися у житловому секторі. Зокрема:
- у селі Ковалівка Миколаївського району через займання сухої трави загорівся житловий будинок і дві господарські споруди. Займання охопило майже 3 гектари;
- у селі Виноградний Сад Вознесенського району горіла літня кухня. Причину з'ясовують.
До гасіння залучили 160 рятувальників та 40 одиниць техніки. Також допомагали місцеві пожежні команди та фермери, які підвозили воду.
Раніше у ДСНС повідомляли, що з початку 2025 року в Миколаївській області сталося 2109 пожеж в екосистемах — це ліси, поля та посадки.
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