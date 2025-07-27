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За добу на Миколаївщині сталося 47 пожеж, більшість — через підпали або недбалість

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Протягом минулої доби 26 липня та в ночі 27 липня у Миколаївській області сталося 47 пожеж. У 39 випадках горіли суха трава, кущі, сміття та залишки врожаю. Загальна площа займання — понад 43 гектари. Причини більшості пожеж — підпал або необережне поводження з вогнем.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Ще 8 пожеж сталися у житловому секторі. Зокрема:

  • у селі Ковалівка Миколаївського району через займання сухої трави загорівся житловий будинок і дві господарські споруди. Займання охопило майже 3 гектари;
  • у селі Виноградний Сад Вознесенського району горіла літня кухня. Причину з'ясовують.

До гасіння залучили 160 рятувальників та 40 одиниць техніки. Також допомагали місцеві пожежні команди та фермери, які підвозили воду.

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Раніше у ДСНС повідомляли, що з початку 2025 року в Миколаївській області сталося 2109 пожеж в екосистемах — це ліси, поля та посадки.

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