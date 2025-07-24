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На Миколаївщині з початку року сталося понад 2 тисячі пожеж в лісах та на полях

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНСРятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

З початку 2025 року в Миколаївській області сталося 2109 пожеж в екосистемах — це ліси, поля, посадки.

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Миколаївській області.

Зазначається, що найчастіше причиною стає людська недбалість: хтось кинув недопалок, залишив багаття або спалював сміття без нагляду. Рятувальники щодня гасять вогонь і просять людей бути уважними.

«Пожежі в екосистемах — це вогонь, що знищує ліси, поля, і навіть домівки. Рятувальники щодня приборкують стихію», — йдеться у повідомленні.  

Нагадаємо, що за добу 22 липня та вночі 23 липня у Миколаївській області сталося 53 пожежі. Більшість з них — це займання сухої трави, сміття, кущів і стерні як на відкритій місцевості, так і на територіях приватних будинків.

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