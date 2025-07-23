На Миколаївщині за добу сталося понад 50 пожеж, три з них — через обстріли

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

За добу 22 липня та вночі 23 липня у Миколаївській області сталося 53 пожежі. Більшість з них — це займання сухої трави, сміття, кущів і стерні як на відкритій місцевості, так і на територіях приватних будинків.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

У Куцурубській громаді частину пожеж спричинили обстріли. Російські війська тричі атакували громаду дронами та відкрили артилерійський вогонь. Загорілися сухостій і приватні будівлі. Пошкоджено один будинок, господарську споруду та кілька будиночків на території бази відпочинку. Постраждалих немає.

Інші займання сталися через недотримання правил пожежної безпеки. Пожежники нагадують: навіть залишене на сонці скло може спричинити загоряння — і його залишають самі люди.

Загальна площа, яку охопив вогонь, перевищила 38 гектарів. До гасіння залучалися рятувальники, добровольці, місцеві жителі, фермери та підприємці.

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Раніше у ДСНС повідомляли, що протягом 2025 року у Миколаївській області сталося 1857 пожеж, з яких 1233 — на відкритих територіях та у природних екосистемах. Це становить понад 66% від загальної кількості.