З початку року на Миколаївщині згоріло понад 760 гектарів полів під час збору врожаю

Пожежа поля на Миколаївщині. Ілюстраційне фото: ДСНС

Протягом 2025 року у Миколаївській області сталося 1857 пожеж, з яких 1233 — на відкритих територіях та у природних екосистемах. Це становить понад 66% від загальної кількості.

Про це повідомив заступник начальника управління — начальник відділу пожежної безпеки Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області Олександр Швець під час брифінгу 2 липня, пишуть «МикВісті».

За його словами, в області вже розпочалася зернозбиральна кампанія, і на цей момент зафіксували вже 40 пожеж, внаслідок яких знищено понад 762 гектари полів з врожаєм.

«Це не говорить про те, що пожежі виникають саме на зернових полях. Пожежі виникають через необережне поводження людей з вогнем. Це підпали сухої трави, лісосмуги, посадки, які далі розповсюджуються на зернові поля, що призводить до великих збитків і значних площ пожеж», — пояснив Олександр Швець.

Заступник начальника управління — начальник відділу пожежної безпеки Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області Олександр Швець. Фото: «МикВісті»

Він додав, що серед інших причин пожеж — недопрацювання органів місцевого самоврядування, зокрема несвоєчасне прибирання горючого сміття, скошування сухої трави вздовж доріг, відсутність доступу до джерел води та під’їздів до річок і ставків.

«З метою виконання цих заходів в області підписано розпорядження обласної військової адміністрації від 26 травня 2025 року №187 про запобігання та протидію масовим пожежам на території лісових масивів, природно-заповідного фонду, річок та інших угідь. Думаю, як розпорядження є, воно підписано, до всіх доведено, всі начебто працюють, свої обов’язки виконують, але, на жаль, маємо, що маємо», — підсумував Олександр Швець.

Нагадаємо, протягом доби 30 червня та в ніч проти 1 липня на Миколаївщині сталися 5 пожеж на полях. Знищено понад 520 гектарів зернових культур.

Також 29 червня у Миколаївській області вигоріло 75 гектарів пшениці. Ще близько 250 гектарів рятувальникам вдалося захистити. У ДСНС підрахували, що із 75 гектарів пшениці можна було б випекти приблизно 700 тисяч буханок хліба та нагодувати усю область.

Раніше у ДСНС вже наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж.