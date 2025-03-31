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На 82% зросла кількість пожеж на Миколаївщині з початку року

Пожежа будинку на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа будинку на Миколаївщині, фото: ДСНС

У Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області,

За словами рятувальників, на пожежах загинули 15 людей — така ж кількість, як і торік. Травмовано 16 людей, що майже відповідає показнику 2024 року (17 постраждалих). Водночас кількість врятованих зросла майже вдвічі — 31 людина, що на 94% більше ніж у минулому році, коли було 16 людей.

Нагадаємо, що у Миколаївській області сталось 173 пожежі у житлових будинках протягом 2025 року.

56 пожеж спричинило коротке замкнення електромережі, ще 50 — порушення правил пожежної безпеки. Крім цього, під час використання газових приладів сталось чотири пожежі, а через необережне поводження з вогнем — 42.

Раніше у ДСНС наголошували, що з початку 2025 року та станом на середину березня на території Миколаївської області виникло 267 пожеж у природних екосистемах. Це на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У ДСНС назвали таку кількість пожеж «вогняним апокаліпсисом руками людей».

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