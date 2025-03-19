У 2025 році на Миколаївщині сталось понад 170 пожеж у житлових будинках
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- Даріна Мельничук
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12:33, 19 березня, 2025
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У Миколаївській області сталось 173 пожежі у житлових будинках протягом 2025 року.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Зазначається, що 56 пожеж спричинило коротке замкнення електромережі, ще 50 — порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей. Крім цього, під час використання побутових газових приладів сталось чотири пожежі, а через необережне поводження з вогнем — 42. Внаслідок обстрілів за цей рік сталось дві пожежі.
Вогнеборці підрахували кількість пожеж по районах Миколаївської області за цей рік:
- Миколаївський район — 83;
- Вознесенський район — 39;
- Первомайський — 28;
- Баштанський — 18.
«Пам’ятайте самі та навчіть дітей, що постійне дотримання правил пожежної безпеки — запорука збереження життів та матеріальних цінностей! Не паліть у ліжку! Це одна з поширених причин зі смертельними наслідками при пожежах в житлі!», — додали у повідомленні.
Нагадаємо, 18 березня, на Миколаївщині сталося кілька пожеж у житловому секторі та масштабні загоряння сухої рослинності.
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