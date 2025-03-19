  • середа

    19 березня, 2025

  • 6.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 19 березня , 2025 середа

  • Миколаїв • 6.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У 2025 році на Миколаївщині сталось понад 170 пожеж у житлових будинках

Пожежа в будинку на Миколаївщині. Ілюстраційне фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа в будинку на Миколаївщині. Ілюстраційне фото: ДСНС 

У Миколаївській області сталось 173 пожежі у житлових будинках протягом 2025 року.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Зазначається, що 56 пожеж спричинило коротке замкнення електромережі, ще 50 — порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей. Крім цього, під час використання побутових газових приладів сталось чотири пожежі, а через необережне поводження з вогнем — 42. Внаслідок обстрілів за цей рік сталось дві пожежі.

Вогнеборці підрахували кількість пожеж по районах Миколаївської області за цей рік:

  • Миколаївський район — 83; 
  • Вознесенський район — 39;
  • Первомайський — 28;
  • Баштанський — 18.

«Пам’ятайте самі та навчіть дітей, що постійне дотримання правил пожежної безпеки — запорука збереження життів та матеріальних цінностей! Не паліть у ліжку! Це одна з поширених причин зі смертельними наслідками при пожежах в житлі!», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, 18 березня, на Миколаївщині сталося кілька пожеж у житловому секторі та масштабні загоряння сухої рослинності.

Останні новини про: Пожежі

У Миколаєві за день виникло пʼять пожеж в будинках: в області горіла суха трава
На Одещині горить сухостій: вогонь дістався до нацпарку
За добу на Миколаївщині горіли будинки, гаражі та понад 11 гектарів сухої трави
Реклама

Читайте також:

новини

Ексголову суду в Південноукраїнську Савіна знову оштрафували — на цей раз він заплатить ₴17 тис. за водіння у пʼяному стані

Аліса Мелік-Адамян
новини

З бюджету Миколаєва направили ₴233 млн на ремонт доріг і дощової каналізації в 2024 році

Аліна Квітко
новини

З початку повномасштабної війни понад 900 миколаївських підприємств змінили реєстрацію

Анна Гакман
новини

«Судноплавству бути на Херсонщині», — Прокудін розповів про співпрацю з міжнародними партнерами

Світлана Іванченко
новини

У 2024 році з бюджету Миколаївщини виділили майже ₴5 млн на підтримку бізнесу

Даріна Мельничук

Останні новини про: Пожежі

За добу на Миколаївщині горіли будинки, гаражі та понад 11 гектарів сухої трави
На Одещині горить сухостій: вогонь дістався до нацпарку
У Миколаєві за день виникло пʼять пожеж в будинках: в області горіла суха трава

Україна сформує список об’єктів, які мають бути захищені від атак РФ, —Зеленський

Зеленський заявив, що сьогодні поговорить з Трампом

4 години тому

Головне сьогодні