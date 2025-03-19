  • середа

    19 березня, 2025

  • 5.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 19 березня , 2025 середа

  • Миколаїв • 5.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

За добу на Миколаївщині горіли будинки, гаражі та понад 11 гектарів сухої трави

Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНСПожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС

Упродовж минулої доби, 18 березня, на Миколаївщині сталося кілька пожеж у житловому секторі та масштабні загоряння сухої рослинності.

Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. 

У Первомайську загорілася котельня в приватному будинку, а в селі Святомиколаївка Мішково-Погорілівської громади Миколаївського району — гараж. Причини займання встановлюються, площі пошкоджень незначні.

Крім того, за добу в області зафіксовано дев’ять пожеж сухої рослинності: шість у Миколаївському районі, по дві у Первомайському та Вознесенському, а також одна у Баштанському. Вогонь знищив понад 11 гектарів територій, а більшість випадків спричинені навмисними підпалами, зазначили у ДСНС.

Раніше у ДСНС наголошували, що з початку 2025 року на території Миколаївської області виникло 267 пожеж у природних екосистемах. Це на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Останні новини про: Пожежі

Пожежа ландшафтного парку «Приінгульський» завдала понад ₴2,5 млн збитків
У Миколаєві за день виникло пʼять пожеж в будинках: в області горіла суха трава
На Одещині горить сухостій: вогонь дістався до нацпарку
Реклама

Читайте також:

новини

З початку повномасштабної війни понад 900 миколаївських підприємств змінили реєстрацію

Анна Гакман
новини

«Судноплавству бути на Херсонщині», — Прокудін розповів про співпрацю з міжнародними партнерами

Світлана Іванченко
новини

У 2024 році з бюджету Миколаївщини виділили майже ₴5 млн на підтримку бізнесу

Даріна Мельничук
новини

Виконком призначив тимчасових перевізників на двох автобусних маршрутах у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

«Техобстеження показало, що покриття було порушено», — у «Казці» пояснили, чому вирішили встановити паркан замість відновлення автентичної арки

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Пожежі

На Одещині горить сухостій: вогонь дістався до нацпарку
У Миколаєві за день виникло пʼять пожеж в будинках: в області горіла суха трава
Пожежа ландшафтного парку «Приінгульський» завдала понад ₴2,5 млн збитків

Росія атакувала цивільну інфраструктуру України після перемовин з Трампом

Низка вулиць Миколаєва залишиться без світла через планові роботи: адреси

Росіяни з артилерії обстріляли громаду на Миколаївщині