За добу на Миколаївщині горіли будинки, гаражі та понад 11 гектарів сухої трави

Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС

Упродовж минулої доби, 18 березня, на Миколаївщині сталося кілька пожеж у житловому секторі та масштабні загоряння сухої рослинності.

Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Первомайську загорілася котельня в приватному будинку, а в селі Святомиколаївка Мішково-Погорілівської громади Миколаївського району — гараж. Причини займання встановлюються, площі пошкоджень незначні.

Крім того, за добу в області зафіксовано дев’ять пожеж сухої рослинності: шість у Миколаївському районі, по дві у Первомайському та Вознесенському, а також одна у Баштанському. Вогонь знищив понад 11 гектарів територій, а більшість випадків спричинені навмисними підпалами, зазначили у ДСНС.

Раніше у ДСНС наголошували, що з початку 2025 року на території Миколаївської області виникло 267 пожеж у природних екосистемах. Це на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року.