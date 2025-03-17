На Миколаївщині з початку року кількість пожеж в екосистемах зросла на 71%

Пожежа на Миколаївщині 13 березня, фото: ДСНС

З початку 2025 року на території Миколаївської області виникло 267 пожеж у природних екосистемах. Це на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

За словами рятувальників, особливо критична ситуація склалася у березні — лише за цей місяць сталося 155 пожеж. Найбільша кількість випадків зареєстрована у Миколаївському та Первомайському районах, де зафіксовано 55 та 56 займань відповідно.

Слід наголосити, що за два тижні на території Миколаївської області 129 разів горіли очерет, суха трава та сміття, загальною площею майже 190 гектарів.

Загалом з початку року та станом на середину березня в екосистемах Миколаївської області сталося 127 пожеж, які охопили понад 123 гектари. У ДСНС назвали це «вогняним апокаліпсисом руками людей».