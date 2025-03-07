«Вогняний апокаліпсис», — рятувальники про 127 пожеж на Миколаївщині з початку року

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

З початку року в екосистемах Миколаївської області сталося 127 пожеж, які охопили понад 123 гектари. За аналогічний період минулого року зафіксовано 110 загорянь на площі 102 гектари.

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

«Вогняний апокаліпсис руками людей», — написали у ДСНС

Рятувальники зазначають, що за минулу добу, 6 березня, на Миколаївщині сталося 15 пожеж, з них 14 — на відкритих територіях. Загальна площа займань склала понад 47 гектарів.

Фахівці наголошують, що ситуація загострюється з приходом весняного потепління, а з настанням літньої спеки ризики можуть ще більше зрости.

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Раніше у ДСНС наголошували, що з початку року на Миколаївщині сталося 160 пожеж, це майже на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.