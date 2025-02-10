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У Миколаївській області пожежі завдали збитків на понад ₴3 млн

На Миколаївщині збільшилася кількість пожеж, фото: ДСНСНа Миколаївщині збільшилася кількість пожеж, фото: ДСНС

З початку року на Миколаївщині сталося 160 пожеж, що майже на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Внаслідок займань загинули 6 людей, серед них одна дитина, ще 9 людей отримали травми, повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

За словами рятувальників, вогонь завдав збитків на понад 3 мільйони гривень, знищивши та пошкодивши майно мешканців області.

«Якщо казати про збиток навколишньому середовищу — то він також величезний», — наголосили у ДСНС.

Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області спостерігається збільшення кількості пожеж. З початку року вже виникло 46 пожеж, що на 24% вище за показник минулого року.

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