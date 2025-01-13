На Миколаївщині зростає кількість пожеж: з початку року загинули вже пʼять людей

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС Миколаївщини

У Миколаївській області спостерігається тенденція до збільшення кількості пожеж. З початку року вже виникло 46 пожеж, що на 24% вище за показник минулого року.

Внаслідок пожеж загинули пʼять людей, постраждали двоє, у тому числі одна дитина, повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Тільки за минулий тиждень в області виникло 29 пожеж, 23 з яких у житловому секторі.

За словами рятувальників, 6 січня у селі Зоря Баштанського району під час пожежі загинули жінка 1932 року народження та чоловік 1988 року народження. Окрім того, 8 січня у селі Трихати на території садового товариства «Блакитна хвиля» під час гасіння пожежі дачного будинку на місці знайшли тіла чоловіка та жінку 1951 року народження.

Скільки пожеж виникло на Миколаївщині протягом 2024 року?

Протягом 2024 року на Миколаївщині виникло 4 256 пожеж. Було врятовано 73 людини, зокрема 14 дітей.

Як повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, травмувалися протягом року на пожежах 82 людини, з них 9 дітей. Основними причинами займань, які призводили до загоряння: