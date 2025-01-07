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На Миколаївщині через пожежу загинули двоє літніх людей

На пожежі у будинку загинуло двоє людей/ Фото: ДСНСНа пожежі у будинку загинуло двоє людей/ Фото: ДСНС

На Миколаївщині вночі 6 січня на пожежі у будинку загинуло двоє людей. Причини з'ясовує поліція.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

Зазначається, що на вулиці Сонячній у селі Зоря загорівся житловий будинок. Рятувальникам вдалося загасити пожежу площею 90 квадратних метри.  

Під час розвідки в будинку знайшли тіла загиблої жінки 1932 року народження та чоловіка 1988 року народження. Причина займання встановлюється, обставини з'ясовують співробітники поліції. 

Також, пожежа житлового будинку вночі сталась по вулиці Центральній у селі Копи Вознесенського району. Її загасили рятувальники.

Нагадаємо, що протягом доби, 5 січня, у Миколаєві та області виникли три пожежі. Двічі горіло у приватному секторі.

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