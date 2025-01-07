На Миколаївщині через пожежу загинули двоє літніх людей
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- Альона Коханчук
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10:27, 07 січня, 2025
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На Миколаївщині вночі 6 січня на пожежі у будинку загинуло двоє людей. Причини з'ясовує поліція.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.
Зазначається, що на вулиці Сонячній у селі Зоря загорівся житловий будинок. Рятувальникам вдалося загасити пожежу площею 90 квадратних метри.
Під час розвідки в будинку знайшли тіла загиблої жінки 1932 року народження та чоловіка 1988 року народження. Причина займання встановлюється, обставини з'ясовують співробітники поліції.
Також, пожежа житлового будинку вночі сталась по вулиці Центральній у селі Копи Вознесенського району. Її загасили рятувальники.
Нагадаємо, що протягом доби, 5 січня, у Миколаєві та області виникли три пожежі. Двічі горіло у приватному секторі.
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