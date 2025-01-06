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Минулої доби у двох районах Миколаєва сталися масштабні пожежі

Ліквідація пожеж на Миколаївщині, фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожеж на Миколаївщині, фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом доби, 5 січня, у Миколаєві та області виникли три пожежі. Двічі горіло у приватному секторі.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

У Заводському районі Миколаєва загорівся одноповерховий житловий будинок. Тут горіли одночасно три кімнати на площі 70 квадратних метрів. Причина пожежі встановлюється.

Також внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей виникло займання площею два квадратних метра у приватному житловому будинку в селі Михалкове Первомайського району.

Крім цього, пожежу площею 50 квадратних метрів вогнеборцям довелось гасити на об’єкті в Корабельному районі Миколаєва. Тут додатково ще залучався рятувальний автомобіль газодимозахисної служби.

Скільки пожеж виникло на Миколаївщині протягом 2024 року?

Протягом 2024 року на Миколаївщині виникло 4 256 пожеж. Було врятовано 73 людини, зокрема 14 дітей.

Як повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, травмувалися протягом року на пожежах 82 людини, з них 9 дітей. Основними причинами займань, які призводили до загоряння:

  • необережне поводження з вогнем (в тому числі під час паління) — 2494 випадки;
  • навмисний підпал — 845 пожеж;
  • порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроустановок (в тому числі коротке замикання електропроводки) — 381 епізод;
  • потрапляння боєприпасів та уламків від них — 191;
  • порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення — 126 та інші.

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