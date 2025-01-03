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Протягом 2024 року на Миколаївщині виникло понад чотирьох тисяч пожеж, загинули 70 людей

Пожежа в будинку, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа в будинку, фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом 2024 року на Миколаївщині виникло 4 256 пожеж. Було врятовано 73 людини, зокрема 14 дітей.

Як повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, на пожежах виявлено тіла 70 загиблих, з них 47 смертей вже підтверджено висновками судово-медичної експертизи.

Травмувалися протягом року на пожежах 82 людини, з них 9 дітей. Основними причинами займань, які призводили до загоряння:

  • необережне поводження з вогнем (в тому числі під час паління) — 2494 випадки;
  • навмисний підпал — 845 пожеж;
  • порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроустановок (в тому числі коротке замикання електропроводки) — 381 епізод;
  • потрапляння боєприпасів та уламків від них — 191;
  • порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення — 126 та інші.

«Як бачимо, переважної частини цих пожеж можливо було уникнути, але лише за умови дотримання правил пожежної безпеки», — наголосили у ДСНС.

Нагадаємо, зранку, 31 грудня, в Центральному районі Миколаєва горів «жилкоп». Під час розвідки в одній із кімнат рятувальники виявили тіло загиблого 42-річного чоловіка.

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