У Центральному районі Миколаєва горів «жилкоп»: загинув 42-річний чоловік

Пожежа у Центральному районі Миколаєва 31 грудня, фото: ДСНС Миколаївщини

Зранку, 31 грудня, в Центральному районі Миколаєва горів «жилкоп». Чоловік, який подзвонив до рятувальників наголосив, що в будинку може знаходитись людина.

Про це повідомляється в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Під час розвідки в одній з кімнат рятувальники виявили тіло загиблого 42-річного чоловіка.

Горіли побутові речей. Вогнеборці загасили пожежу на площі 10 квадратних метрів. Причина займання наразі встановлюється.

Пожежа у Центральному районі Миколаєва 31 грудня, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа у Центральному районі Миколаєва 31 грудня, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа у Центральному районі Миколаєва 31 грудня, фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, що впродовж 30 грудня у Миколаївській області сталося чотири пожежі у житлових будинках.