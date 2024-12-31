У Центральному районі Миколаєва горів «жилкоп»: загинув 42-річний чоловік
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- Марія Хаміцевич
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12:31, 31 грудня, 2024
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Зранку, 31 грудня, в Центральному районі Миколаєва горів «жилкоп». Чоловік, який подзвонив до рятувальників наголосив, що в будинку може знаходитись людина.
Про це повідомляється в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Під час розвідки в одній з кімнат рятувальники виявили тіло загиблого 42-річного чоловіка.
Горіли побутові речей. Вогнеборці загасили пожежу на площі 10 квадратних метрів. Причина займання наразі встановлюється.
Нагадаємо, що впродовж 30 грудня у Миколаївській області сталося чотири пожежі у житлових будинках.
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