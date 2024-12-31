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У Миколаївській області за добу сталося чотири пожежі: горіли житлові будинки

У Миколаївській області впродовж 30 грудня сталося чотири пожежі, фото: ДСНСУ Миколаївській області впродовж 30 грудня сталося чотири пожежі, фото: ДСНС

Впродовж 30 грудня у Миколаївській області сталося чотири пожежі у житлових будинках. 

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Спершу в Миколаєві загорілась квартира на другому поверсі двоповерхового житлового будинку. Пожежу загасили на площі 5 квадратних метрів.

Пообіді у Баштанці горіла комора на території приватного будинку. Рятувальники загасили пожежу на території 60 квадратних метрів. 

Ще одна пожежа сталася у селі Калабатине Березанської громади. Там загорілася літня кухня приватного будинку. Пожежу на площі 30 квадратних метрів вдалося загасити.

А близько 16:00 у Вознесенську виникла пожежа в кімнаті житлового будинку. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 3 квадратних метра.

Нагадаємо,  30 грудня в Інгульському районі Миколаєва загорілась квартира на другому поверсі двоповерхового будинку.

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