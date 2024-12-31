У Миколаївській області за добу сталося чотири пожежі: горіли житлові будинки
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- Юлія Бойченко
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9:10, 31 грудня, 2024
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Впродовж 30 грудня у Миколаївській області сталося чотири пожежі у житлових будинках.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Спершу в Миколаєві загорілась квартира на другому поверсі двоповерхового житлового будинку. Пожежу загасили на площі 5 квадратних метрів.
Пообіді у Баштанці горіла комора на території приватного будинку. Рятувальники загасили пожежу на території 60 квадратних метрів.
Ще одна пожежа сталася у селі Калабатине Березанської громади. Там загорілася літня кухня приватного будинку. Пожежу на площі 30 квадратних метрів вдалося загасити.
А близько 16:00 у Вознесенську виникла пожежа в кімнаті житлового будинку. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 3 квадратних метра.
Нагадаємо, 30 грудня в Інгульському районі Миколаєва загорілась квартира на другому поверсі двоповерхового будинку.
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