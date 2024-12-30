У Миколаєві через коротке замикання загорілась квартира
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- Марія Хаміцевич
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11:40, 30 грудня, 2024
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Сьогодні вранці, 30 грудня, в Інгульському районі у Миколаєві загорілась квартира на другому поверсі двоповерхового будинку.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
За словами рятувальників, попередньо, займання виникло через коротке замикання електромережі, спостерігалось тління та щільне задимлення. Вогнеборці ліквідували пожежу площею пʼять квадратних метрів.
Як зʼясувалось пізніше, в момент загоряння в помешканні знаходилась родина. Всі встигли вчасно вийти на свіже повітря, тож постраждалих на пожежі немає.
Станом на кінець листопаду у Миколаївській області з початку року виникло 665 побутових пожеж, які призвели до загибелі 45 людей. Найбільше пожеж сталося у Миколаївському районі.
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