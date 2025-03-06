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Понад 30 гектарів охопила пожежа на Миколаївщині через навмисні підпали

Сьогодні, 6 березня, понад 30 гектарів сягнула площа пожеж на відкритих територіях Миколаївщини.

Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, пожежі виникли через навмисні підпали та необережне поводження з вогнем.

«Масштабне займання очерету в плавнях Ольшанської громади Миколаївського району приборкують 15 рятувальників, локалізували пожежу очерету та сухостою у Доманівській громаді Вознесенського району 12 рятувальників», — йдеться у повідомленні.

понад 30 гектарів сягнула площа пожеж на відкритих територіях Миколаївщини, фото: ДСНСПонад 30 гектарів сягнула площа пожеж на відкритих територіях Миколаївщини, фото: ДСНС
понад 30 гектарів сягнула площа пожеж на відкритих територіях Миколаївщини, фото: ДСНСПонад 30 гектарів сягнула площа пожеж на відкритих територіях Миколаївщини, фото: ДСНС
понад 30 гектарів сягнула площа пожеж на відкритих територіях Миколаївщини, фото: ДСНСПонад 30 гектарів сягнула площа пожеж на відкритих територіях Миколаївщини, фото: ДСНС

«Стільки зусиль, щоб загасити полумʼя, стільки людей і техніки необхідно залучити для ліквідації займань, в такий складний для країни час. Прикро, що дії краян спрямовані проти рідної землі та природи, а безвідповідальність призводить до таких наслідків», — додали там.

Нагадаємо, протягом 5 березня та в ніч на 6 березня рятувальники Миколаївської області ліквідували п’ять пожеж у різних районах регіону.

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