Понад 30 гектарів охопила пожежа на Миколаївщині через навмисні підпали

Сьогодні, 6 березня, понад 30 гектарів сягнула площа пожеж на відкритих територіях Миколаївщини.

Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, пожежі виникли через навмисні підпали та необережне поводження з вогнем.

«Масштабне займання очерету в плавнях Ольшанської громади Миколаївського району приборкують 15 рятувальників, локалізували пожежу очерету та сухостою у Доманівській громаді Вознесенського району 12 рятувальників», — йдеться у повідомленні.

Понад 30 гектарів сягнула площа пожеж на відкритих територіях Миколаївщини, фото: ДСНС Понад 30 гектарів сягнула площа пожеж на відкритих територіях Миколаївщини, фото: ДСНС Понад 30 гектарів сягнула площа пожеж на відкритих територіях Миколаївщини, фото: ДСНС

«Стільки зусиль, щоб загасити полумʼя, стільки людей і техніки необхідно залучити для ліквідації займань, в такий складний для країни час. Прикро, що дії краян спрямовані проти рідної землі та природи, а безвідповідальність призводить до таких наслідків», — додали там.

Нагадаємо, протягом 5 березня та в ніч на 6 березня рятувальники Миколаївської області ліквідували п’ять пожеж у різних районах регіону.