На Миколаївщині горіли житлові будинки, автомобіль, очерет та сміття

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом 5 березня та в ніч на 6 березня рятувальники Миколаївської області ліквідували п’ять пожеж у різних районах регіону.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У продовж доби горіли:

У Миколаєві — загорілося сміття у підвалі дев’ятиповерхового житлового будинку. Площа займання склала 2 квадратних метри.

У Первомайську — вогонь охопив дах житлового будинку, площа пожежі склала 65 квадратних метрів.

У Новій Одесі — згорів автомобіль BMW на приватній території. Вогонь пошкодив 2 квадратних метри авто, але рятувальникам вдалося запобігти поширенню полум’я на гараж.

У селі Сапетня Ольшанської громади — на відкритій території зайнявся очерет. Полум’я розповсюдилося на 4 гектари, однак вогнеборці вчасно приборкали пожежу.

Крім цього, у селі Веселий Поділ Єланецької громади Вознесенського району. Під час пожежі в житловому будинку рятувальники виявили тіла загиблих чоловіка та жінки. Полум’я знищило 20 квадратних метрів приміщення. Причини займання в усіх випадках встановлюються.