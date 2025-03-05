У Миколаївській області на пожежі загинуло літнє подружжя

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Вранці 5 березня у селі Веселий Поділ Вознесенського району Миколаївщини сталася пожежа у приватному житловому будинку. Про займання повідомили рятувальникам місцеві жителі, зазначивши, що в оселі могло перебувати літнє подружжя.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Пожежники знайшли у будинку тіла загиблих. Ними виявилися 83-річний чоловік, та 82-річна жінка.

Пожежу на площі 20 квадратних метрів ліквідували. Наразі встановлюються причини займання.

Раніше у ДСНС наголошували, що з початку року на Миколаївщині сталося 160 пожеж, це майже на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.