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За два тижні на Миколаївщині 129 разів горіли очерет та суха трава, загальна площа майже 190 гектарів

Пожежа на Миколаївщині 13 березня, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині 13 березня, фото: ДСНС

За два тижні на території Миколаївської області 129 разів горіли очерет, суха трава та сміття, загальною площею майже 190 гектарів. 

Про це «МикВісті» повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. 

«В березні екосистеми горіли 129 разів — 189,1 га. За цей тиждень 55 — 88, 4 га. В екосистеми входять: суха трава, очерет, чагарники та сміття. Рахуємо все підряд», — повідомили там.

Пожежа на Миколаївщині 13 березня, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині 13 березня, фото: ДСНС

Пожежники просять жителів області не ігнорувати правила безпеки, випалюючи очерет та суху траву у посушливу погоду. Лише за останню добу в Миколаївській області зафіксовано 24 пожежі сухої рослинності та вигоріло 55 гектара землі.

Пожежа на Миколаївщині 13 березня, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині 13 березня, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині 13 березня, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині 13 березня, фото: ДСНС

Нагадаємо, 13 березня вогонь з сухостою перекинувся на територію Природного заповідника «Єланецький степ». З масштабною пожежею (7 га на території заповідника та 11 га  на відкритій території) боролись рятувальники та місцева пожежна охорона «Бузьке».

Ще 13 березня у Миколаєві в мікрорайоні Тернівка горів очерет. На місці працювали кілька загонів рятувальників. Пожежу вдалася локалізувати на площі 8 гектарів.

Слід наголосити, що з початку року в екосистемах Миколаївської області сталося 127 пожеж, які охопили понад 123 гектари. У ДСНС назвали це «вогняним апокаліпсисом руками людей».

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