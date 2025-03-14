За два тижні на Миколаївщині 129 разів горіли очерет та суха трава, загальна площа майже 190 гектарів
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- Юлія Бойченко
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11:22, 14 березня, 2025
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За два тижні на території Миколаївської області 129 разів горіли очерет, суха трава та сміття, загальною площею майже 190 гектарів.
Про це «МикВісті» повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
«В березні екосистеми горіли 129 разів — 189,1 га. За цей тиждень 55 — 88, 4 га. В екосистеми входять: суха трава, очерет, чагарники та сміття. Рахуємо все підряд», — повідомили там.
Пожежники просять жителів області не ігнорувати правила безпеки, випалюючи очерет та суху траву у посушливу погоду. Лише за останню добу в Миколаївській області зафіксовано 24 пожежі сухої рослинності та вигоріло 55 гектара землі.
Нагадаємо, 13 березня вогонь з сухостою перекинувся на територію Природного заповідника «Єланецький степ». З масштабною пожежею (7 га на території заповідника та 11 га на відкритій території) боролись рятувальники та місцева пожежна охорона «Бузьке».
Ще 13 березня у Миколаєві в мікрорайоні Тернівка горів очерет. На місці працювали кілька загонів рятувальників. Пожежу вдалася локалізувати на площі 8 гектарів.
Слід наголосити, що з початку року в екосистемах Миколаївської області сталося 127 пожеж, які охопили понад 123 гектари. У ДСНС назвали це «вогняним апокаліпсисом руками людей».
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