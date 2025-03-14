На Миколаївщині за добу сталося 29 пожеж: вогонь дістався заповідника

Пожежа на Миколаївщині 13 березня, фото: ДСНС

Протягом минулої доби на Миколаївщині виникло 29 пожеж, з них 24 — займання сухої рослинності, що охопили 55 гектарів.

Про це 14 березня повідомли у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що один із найбільших осередків загоряння виник у Природному заповіднику «Єланецький степ», де вогонь знищив 7 гектарів території заповідника та ще 11 гектарів відкритої місцевості. На місці працювали рятувальники та пожежна охорона.

Крім того, вогнеборці ліквідували дві пожежі у приватному секторі:

загоряння кімнати житлового будинку в мікрорайоні Матвіївка;

займання сміття на балконі п’ятиповерхівки в Центральному районі Миколаєва.

Також у Інгульському районі горів легковий автомобіль Volkswagen Passat, вогонь охопив два квадратні метри. Причини пожеж наразі встановлюються.

Пожежа на Миколаївщині 13 березня, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині 13 березня, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині 13 березня, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині 13 березня, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині 13 березня, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині 13 березня, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині 13 березня, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині 13 березня, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині 13 березня, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині 13 березня, фото: ДСНС

Нагадаємо, що 13 березня у Миколаєві в мікрорайоні Тернівка горів очерет. На місці працювали кілька загонів рятувальників. Станом на 17:45 пожежу очерету вдалася локалізувати на площі 8 гектарів.

Слід наголосити, що з початку року в екосистемах Миколаївської області сталося 127 пожеж, які охопили понад 123 гектари. У ДСНС назвали це «вогняним апокаліпсисом руками людей».