У Миколаєві горить очерет: на місці працює кілька загонів рятувальників
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- Світлана Іванченко
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16:50, 13 березня, 2025
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У Миколаєві в мікрорайоні Тернівка горить очерет. На місці працюють кілька загонів рятувальників.
Про це повідомила керівник відділу зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Миколаївській області Ілляна Пацюк, пишуть «МикВісті».
За її словами наразі на місці працюють рятувальники, залучили квадрокоптер для моніторингу ситуації.
«Мікрорайон Тернівка дорога на Каравелове пожежа очерету. Працюють підрозділи 1-ї пожежно-рятувальної частини. Направлено відповідального 2-го пожежно-рятувального загону із квадрокоптером», — повідомила вона.
Оновлено о 17:47
У Миколаєві в районі Тернівки локалізували пожежу очерету площею 8 га.
«Загрози житловим та дачним будинкам немає. Ліквідація триває», – повідомили в ДСНС.
Раніше повідомлялось, що протягом 11 березня та в ніч на 12 березня на Миколаївщині сталося 17 пожеж, більшість з них — на відкритих територіях.
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