У Миколаєві горить очерет: на місці працює кілька загонів рятувальників

У Миколаєві горить очерет. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві в мікрорайоні Тернівка горить очерет. На місці працюють кілька загонів рятувальників.

Про це повідомила керівник відділу зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Миколаївській області Ілляна Пацюк, пишуть «МикВісті».

За її словами наразі на місці працюють рятувальники, залучили квадрокоптер для моніторингу ситуації.

«Мікрорайон Тернівка дорога на Каравелове пожежа очерету. Працюють підрозділи 1-ї пожежно-рятувальної частини. Направлено відповідального 2-го пожежно-рятувального загону із квадрокоптером», — повідомила вона.

У Миколаєві горить очерет. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві ліквідують наслідки пожежі. Фото: ДСНС

У Миколаєві ліквідують наслідки пожежі. Фото: ДСНС

У Миколаєві ліквідують наслідки пожежі. Фото: ДСНС

У Миколаєві ліквідують наслідки пожежі. Фото: ДСНС

У Миколаєві ліквідують наслідки пожежі. Фото: ДСНС

Оновлено о 17:47

У Миколаєві в районі Тернівки локалізували пожежу очерету площею 8 га.

«Загрози житловим та дачним будинкам немає. Ліквідація триває», – повідомили в ДСНС.

Раніше повідомлялось, що протягом 11 березня та в ніч на 12 березня на Миколаївщині сталося 17 пожеж, більшість з них — на відкритих територіях.