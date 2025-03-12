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Через підпали на Миколаївщині знову горіли очерет та суха трава

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Протягом 11 березня та в ніч на 12 березня на Миколаївщині сталося 17 пожеж, більшість з них — на відкритих територіях.

Вогонь охопив очерет і суху траву через підпали та необережне поводження з вогнем. Загальна вигоріла площа склала майже 9 гектарів, повідомили у ДСНС Миколаївської області.

У Миколаєві рятувальники загасили пожежу даху гаража площею 15 квадратних метрів у Заводському районі. Також вогнеборці ліквідували займання господарчої будівлі в селі Тридуби Первомайського району. Пожежа на площі 9 квадратних метрів виникла через необережне поводження з вогнем.

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Нагадаємо, що з початку року в екосистемах Миколаївської області сталося 127 пожеж, які охопили понад 123 гектари. У ДСНС назвали це «вогняним апокаліпсисом руками людей».

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