На Миколаївщині вогонь знищив 75 га пшениці: у ДСНС підрахували, що цього хліба вистачило б на всю область

Пожежа пшениці у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Протягом 29 червня та вночі 30 червня у Миколаївській області сталися 48 пожеж. Це черговий антирекорд для області.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Чотири займання сталися на полях. Вогонь знищив 75 гектарів пшениці. Ще близько 250 гектарів рятувальникам вдалося захистити.

За словами вогнеборців, для розуміння масштабів: із 75 гектарів пшениці можна було б випекти приблизно 700 тисяч буханок хліба.

«Це вистачить, щоб разово нагодувати хлібом майже все населення Миколаївської області», — наголосили у ДСНС.

Рятувальники зазначають, що причини усіх цих пожеж, саме людський фактор.

«Люди, схаменіться, подивіться, скільки за один день знищив вогонь? Тут має місце і паління (викинутий недопалок на узбіччя, де загоряється сухостій, а потім по вітру перекидається на поля), і спалювання сухостоїв, поруч із заколошеною пшеницею, і навіть розкидане сміття, де одне скло може спрацювати як запалювальна лінза та спричинити пожежу», — кажуть вогнеборці.

Пожежа пшениці у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Пожежа пшениці у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Пожежа пшениці у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Пожежа пшениці у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що протягом минулої доби на Миколаївщині горіло в кожному районі області — подекуди вогонь спалахував по кілька разів у тому самому селі.

Раніше у ДСНС вже наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Також майже кожного дня горять поля з врожаєм. Крім цього, пожежі виникають і через російські обстріли.