У Миколаївській області за добу сталося 17 пожеж: дві — через обстріли

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Протягом доби, 23 червня та в ніч на 24 червня, рятувальники Миколаївщини 17 разів виїжджали на пожежі.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області 23 червня.

Дві з них сталися через ворожі обстріли Очакова. У селі Солончаки загорілася суха трава та був пошкоджений приватний будинок. У селі Дніпровське — спалахнула господарча споруда та трава. Усі займання загасили. Постраждалих немає.

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Ще три пожежі сталися у житловому секторі:

у селі Софіївка горіла господарча споруда, але житловий будинок не постраждав;

у селі Новий Городок палала суха трава і пшениця. Вогонь знищив 200 квадратних метрів зерна, ще 2 гектари вдалося зберегти;

у Баштанці зайнявся будинок. Ймовірна причина — порушення правил безпеки під час користування газовими приладами.

Решта пожеж сталися на відкритій місцевості: горіли трава, кущі, сміття. У кількох випадках полум’я ледь не дісталося житлових будинків і полів. Загалом за добу вигоріло майже 15 гектарів.

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що вчора на території Миколаївської області сталося 48 пожеж. За даними ДСНС, чотири загоряння сталися через російські обстріли Очакова — також горів сухостій.