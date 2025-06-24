  • вівторок

    24 червня, 2025

  • 26.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 24 червня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 26.5° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаївській області за добу сталося 17 пожеж: дві — через обстріли

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Протягом доби, 23 червня та в ніч на 24 червня, рятувальники Миколаївщини 17 разів виїжджали на пожежі.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області 23 червня.

Дві з них сталися через ворожі обстріли Очакова. У селі Солончаки загорілася суха трава та був пошкоджений приватний будинок. У селі Дніпровське — спалахнула господарча споруда та трава. Усі займання загасили. Постраждалих немає.

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Ще три пожежі сталися у житловому секторі:

  • у селі Софіївка горіла господарча споруда, але житловий будинок не постраждав;
  • у селі Новий Городок палала суха трава і пшениця. Вогонь знищив 200 квадратних метрів зерна, ще 2 гектари вдалося зберегти;
  • у Баштанці зайнявся будинок. Ймовірна причина — порушення правил безпеки під час користування газовими приладами.

Решта пожеж сталися на відкритій місцевості: горіли трава, кущі, сміття. У кількох випадках полум’я ледь не дісталося житлових будинків і полів. Загалом за добу вигоріло майже 15 гектарів.

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що вчора на території Миколаївської області сталося 48 пожеж. За даними ДСНС, чотири загоряння сталися через російські обстріли Очакова — також горів сухостій.

Останні новини про: Пожежі

У Миколаєві під час пожежі в багатоповерхівці загинула жінка
На Миколаївщині за добу сталося 48 пожеж: знову горіли пшеничні поля
На Миколаївщині через підпал трави зайнялася будинки, авто та дрова
Реклама

Читайте також:

новини

Данія хоче створити громадський простір на території суднобудівного заводу у Миколаєві, — Кім

Аліса Мелік-Адамян
новини

Зовнішня торгівля Миколаївщини: експорт впав, імпорт — зріс

Світлана Іванченко
новини

Сєнкевич відповів на скарги миколаївців щодо звуку мотоциклів у нічний час: «Засуджую цих гонщиків»

Юлія Бойченко
новини

Цибуля, сало й риба подорожчали: як змінилися ціни на Миколаївщині у травні

Світлана Іванченко
новини

«Ми втратимо лікарів і пацієнтів»: депутатка і лікарка Шапошнікова виступила проти об’єднання центрів первинки у Миколаєві

Аліна Квітко

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині через підпал трави зайнялася будинки, авто та дрова
На Миколаївщині за добу сталося 48 пожеж: знову горіли пшеничні поля
У Миколаєві під час пожежі в багатоповерхівці загинула жінка

Земля Миколаївщини залишається однією з найдешевших для агробізнесу

Росіяни били по Миколаївщині дронами та артилерією: пошкоджено будинок, виникли пожежі

1 година тому

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Даріна Мельничук

Головне сьогодні