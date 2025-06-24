Росіяни били по Миколаївщині дронами та артилерією: пошкоджено будинок, виникли пожежі

Наслідки обстрілу Очакова. Фото: Нацполіція

Вранці 24 червня, близько 05:28, російські війська з артилерії обстріляли Куцурубську громаду на Миколаївщині.

Як повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА, внаслідок одного з ударів у селі Солончаки було пошкоджено приватний будинок і сталася пожежа сухої трави на відкритій території.

Ще одна пожежа — господарчої споруди та сухостою — виникла після обстрілу села Дніпровське. Обидві пожежі рятувальники ліквідували.

Також напередодні, 23 червня, ворог п’ять разів атакував область дронами FPV. Зокрема, о 12:15 під удар потрапив Очаків. Люди не постраждали.

Нагадаємо, що російські війська під час атаки 22 червня випустили по Очакову дві авіаційні ракети Х-59/69. Тоді були пошкоджені два багатоквартирні та 22 приватні будинки, лінія електропередачі, автомобіль і виникла пожежа сухої трави, яку ліквідували рятувальники. Також постраждали троє людей.