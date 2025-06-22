Ракетний обстріл Очакова: троє людей поранені, серед них двоє дітей
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- Аліна Квітко
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19:20, 22 червня, 2025
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Унаслідок ракетного удару по Очакову 22 червня поранення дістали троє мирних жителів.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Серед постраждалих — 7-річний хлопчик, 12-річна дівчина та 46-річна жінка. Усіх госпіталізовано, їм надається медична допомога. За словами Віталія Кіма, стан поранених — середньої важкості.
Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки. На місці працюють відповідні служби.
Нагадаємо, що 21 червня росіяни обстріляли Куцурубську громаду та атакували Очаків дроном. Внаслідок обстрілу в селі Дмитрівка приватний будинок і господарську будівлю пошкодили.
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