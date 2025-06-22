Ракетний обстріл Очакова: троє людей поранені, серед них двоє дітей

Ворог обстріляв Очаків, архівне фото: «МикВісті»

Унаслідок ракетного удару по Очакову 22 червня поранення дістали троє мирних жителів.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Серед постраждалих — 7-річний хлопчик, 12-річна дівчина та 46-річна жінка. Усіх госпіталізовано, їм надається медична допомога. За словами Віталія Кіма, стан поранених — середньої важкості.

Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки. На місці працюють відповідні служби.