Обстріл Дмитрівки та атака дронами: окупанти знову били по Миколаївщині
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- Аліна Квітко
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8:41, 22 червня, 2025
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Росіяни обстріляли Куцурубську громаду та атакували Очаків дроном.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
У п’ятницю, 21 червня, близько 9:30 російські війська відкрили артилерійський вогонь по Куцурубській громаді, внаслідок обстрілу в селі Дмитрівка приватний будинок і господарську будівлю пошкодили. Люди не постраждали.
Того ж дня о 17:25 окупанти атакували акваторію Очакова дроном типу FPV. За попередніми даними, обійшлося без жертв і руйнувань.
Нагадаємо, що минулої доби та у ніч на 21 червня російські війська кілька разів атакували Миколаївщину.
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