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Обстріл Дмитрівки та атака дронами: окупанти знову били по Миколаївщині

Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву, архівне фото «МикВісті»Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву, архівне фото «МикВісті»

Росіяни обстріляли Куцурубську громаду та атакували Очаків дроном.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У п’ятницю, 21 червня, близько 9:30 російські війська відкрили артилерійський вогонь по Куцурубській громаді, внаслідок обстрілу в селі Дмитрівка приватний будинок і господарську будівлю пошкодили. Люди не постраждали.

Того ж дня о 17:25 окупанти атакували акваторію Очакова дроном типу FPV. За попередніми даними, обійшлося без жертв і руйнувань.

Нагадаємо, що минулої доби та у ніч на 21 червня російські війська кілька разів атакували Миколаївщину. 

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