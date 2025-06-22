Обстріл Дмитрівки та атака дронами: окупанти знову били по Миколаївщині

Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву, архівне фото «МикВісті»

Росіяни обстріляли Куцурубську громаду та атакували Очаків дроном.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У п’ятницю, 21 червня, близько 9:30 російські війська відкрили артилерійський вогонь по Куцурубській громаді, внаслідок обстрілу в селі Дмитрівка приватний будинок і господарську будівлю пошкодили. Люди не постраждали.

Того ж дня о 17:25 окупанти атакували акваторію Очакова дроном типу FPV. За попередніми даними, обійшлося без жертв і руйнувань.

Нагадаємо, що минулої доби та у ніч на 21 червня російські війська кілька разів атакували Миколаївщину.